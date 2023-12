Pallacanestro Sestri ritrova il sorriso: vittoria nello scontro salvezza con Castelfiorentino

Genova. Torna alla vittoria la Pallacanestro Sestri in Serie B Interregionale. Espugnato il PalaBetti contro Basket Castelfiorentino al termine di una sfida importante in chiava salvezza, primo referto rosa dopo il successo in trasferta contro Basket Serravalle.

Avvio scoppiettante, con entrambi gli attacchi in luce. Botta e risposta tra le due squadre, con i Seagulls che chiudono la prima frazione sul +4. L’inerzia non cambia nel secondo quarto, con Sestri che amplia il vantaggio andando a riposo sul +8. La difesa è attenta e le percentuali offensive sono buone, caratteristiche che permettono ai liguri di contenere il tentativo di rientro dei toscani. Si arriva dunque all’ultima frazione sul +11, con i Seagulls che tengono la barra dritta e, spinti dalla verve realizzativa di Daunys e Cavallaro, riescono a portare a casa un referto rosa importantissimo per il campionato.

“Siamo molto contenti della vittoria – commenta Gianluca Cavallaro, cestista dei Seagulls – Abbiamo fatto vedere ottime cose e seguito il piano partita dello staff, giocando di squadra, rimanendo uniti e compatti per tutti i 40 minuti. Questa partita deve essere solo il punto di partenza perché abbiamo tutte le possibilità e potenzialità per fare un ottimo girone di ritorno”.

“Siamo felici del risultato e della prestazione – dichiara coach Francesco Guida – Per tutta la gara abbiamo proposto buone cose in attacco, con buone percentuali al tiro e gestione corretta del ritmo. Allo stesso modo difensivamente c’è stata disponibilità ed attenzione, controllando i rimbalzi e togliendo la possibilità agli avversari di arrivare facilmente uno contro uno al ferro, cosa che sapevamo fosse un pregio dei nostri avversari. Nei momenti di difficoltà, che sempre ci sono in una gara, non ci siamo intimoriti o depressi ma abbiamo avuto i giusti comportamenti, da squadra, e come collettivo li abbiamo superati. È evidente che poi questo ti dia fiducia e serenità. Con la possibilità di esprimere anche meglio le proprie capacità tecniche individuali. Si possono fare meglio alcune cose, questo è chiaro, ma ci godiamo quelle fatte bene e guardiamo avanti ai prossimi allenamenti, molto importanti per noi, e alle prossime partite. L’esperienza ci sta insegnando che sono tutte gare dure, ma anche che siamo competitivi se abbiamo attenzione, disponibilità e continuità di comportamenti corretti per tutta la gara”.

TABELLINO

BASKET CASTELFIORENTINO vs PALLACANESTRO SESTRI 76-93 (25-29; 14-18; 18-20; 19-25)

BASKET CASTELFIORENTINO: Malkic 8, Lazzeri, Corbinelli 17, Pucci 13, Merlini ne, Viviani ne, Scali 19, Nepi 17, Cantini 2, Nannipieri, Borghesi ne. Coach: Angiolini.

PALLACANESTRO SESTRI: Lo 15, Pasqualetto 1, Cavallaro 18, Daunys 24, De Paoli 4, Anaekwe 17, Pintus 5, Zini 9, Gallo ne, Barnini ne, Cartasegna ne. Coach: Guida.