Pallacanestro Sestri, esonerato coach Guida: prende il suo posto Stefano Ambrosini

Genova. La Pallacanestro Sestri comunica di aver sollevato Francesco Guida dall’incarico di capo allenatore della prima squadra in Serie B Interregionale.

“Sebbene le strade si debbano dividere – dichiarano dal club – la società ci tiene a ringraziare calorosamente il tecnico per la grande cavalcata della passata stagione, culminata con la vittoria del campionato, così come per la dedizione volta alla continua crescita della club, augurando buona fortuna al coach per le sue prossime esperienze professionali”.

La guida della squadra è affidata a Stefano Ambrosini, primo assistente fin qui nello staff tecnico.