Palazzo Ducale, scelta la nuova direttrice: è Ilaria Bonacossa

Genova. Per l’ufficialità bisognerà attendere ancora un paio d’ore ma il consiglio direttivo della fondazione Palazzo Ducale di Genova ha scelto. La nuova direttrice di Palazzo Ducale è Ilaria Bonacossa. Ha superato in corsa il manager e docente Alessandro Bollo.

Una “vecchia” conoscenza per la cultura genovese. Critica d’arte. Direttrice di Artissima a Torino e curatrice della Fondazione Rebaudengo sempre nel capoluogo piemontese, ha 50 anni, ed era già stata curatrice del museo di arte contemporanea Villa Croce di Genova tra il 2012 e il 2016.

Inizialmente aveva escluso di essere tra i partecipanti al bando, poiché già direttrice, per nomina del ministero della Cultura, del Museo nazionale di arte digitale di Milano che però non è mai decollato per questioni di diversità di vedute nel governo. Ad ogni modo il bando del Ducale non esclude la somma di incarichi. Una gara combattuta – sono state decine le candidature – ma che alla fine di una scrematura non semplice si è concentrata su Ilaria Bonacossa e, appunto, Alessandro Bollo, docente e manager culturale, 51 anni, tra le altre cose, membro del comitato di gestione del Museo nazionale del cinema di Torino e senior Project manager dello spazio “La Fabbrica del Vapore” a Milano.

Le domande sono state passate al vaglio di Praxi, società specializzata in ricerca e valutazione di risorse umane, che ha svolto una preselezione per l’accertamento del livello di possesso dei requisiti specifici da parte dei candidati. Il Consiglio Direttivo ha poi nominato una Commissione esterna con il compito di svolgere un esame valutativo dei candidati stessi. Questo esame ha portato alla scelta, in base a una graduatoria che ha tenuto conto delle esperienze manageriali specificamente coerenti con il profilo selezionato, delle capacità professionali e delle capacità manageriali situazionali di un ristretto numero di candidati, dal quale il Consiglio Direttivo ha individuato la figura che ricoprirà il ruolo di Direttore.

“Si conclude oggi – sottolinea il presidente di Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura, Beppe Costa – un percorso doverosamente accurato e lungo che ha portato alla scelta del nuovo Direttore. Palazzo Ducale è un’istituzione dal prestigio indiscusso – prova ne è il grande numero di candidature che sono pervenute – e nella valutazione siamo stati guidati da questa consapevolezza e dalla volontà di mantenere alto il livello qualitativo della nostra produzione culturale. Un livello che il direttore uscente Serena Bertoblucci – che ringrazio – ha saputo assicurare nelle attività che il Ducale ha organizzato. Sono sicuro che la dottoressa Ilaria Bonacossa, oltre a proseguire nel sentiero tracciato in anni di storia del Palazzo, sarà in grado di farci fare un ulteriore salto in avanti in termini di innovazione, di coinvolgimento del territorio e di centralità all’interno del panorama nazionale e internazionale. Il nuovo direttore potrà contare su una macchina affidabile composta da persone che lavorano ogni giorno in modo appassionato, professionale e prezioso. A lei va il mio personale augurio, quello del Consiglio Direttivo, dei Partecipanti al Consiglio e dei Soci Fondatori”.

“C’era una commissione altamente qualificata che l’ha scelta tra un ampio spettro di curriculum, le auguro in bocca al lupo e buon lavoro – ha commentato il presidente ligure Giovanni Toti -. Le linee di indirizzo che noi e il Comune abbiamo dato al Ducale sono molto chiare: diventare sempre di più il perno e il polo di aggregazione della cultura in questa città mettendo insieme anche il variegato mondo di tutte le arti – quella figurativa, scultorea, la musica, la lirica, la prosa – in un luogo che possa fare sintesi ed essere motore di tutto. Se il consiglio di amministrazione e la commissione di esperti designata ha scelto Bonacossa l’ha fatto evidentemente sulla base di esperienza, curriculum e coerenza con questa richiesta”. La Regione è stata coinvolta nella scelta? “Io francamente no – risponde il governatore ai cronisti – e non avrei avuto neppure la competenza per sceglierla. Penso che abbiamo scelto la migliore. Noi siamo stati coinvolti quando abbiamo nominato il nuovo consiglio di amministrazione dando le linee di indirizzo che ho ricordato”.