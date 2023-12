Palazzo Ducale, oggi la scelta per la direzione: è corsa a due tra Ilaria Bonacossa e Alessandro Bollo

Genova. Sono rimasti in due e anche se c’è voluto più del previsto (la procedura di selezione avrebbe dovuto concludersi a ottobre) tra poche ore si conoscerà il nome del futuro direttore, o della futura direttrice, di Palazzo Ducale di Genova: Ilaria Bonacossa o Alessandro Bollo.

Dopo l’addio di Serena Bertolucci, prossima alla scadenza del mandato ma in aperto scontro con le amministrazioni di centrodestra che governano città e regione, il nuovo presidente del Ducale, Beppe Costa, ha seguito il bando per la selezione del nuovo manager della principale realtà culturale a Genova.

Una gara combattuta – sono state decine le candidature – ma che alla fine di una scrematura non semplice si è concentrata su due figure dalla grande professionalità e se, per certi aspetti, simili, diversissime per molti altri.

CHI SONO I CANDIDATI FINALISTI

Ilaria Bonacossa

Una “vecchia” conoscenza per la cultura genovese. Critica d’arte. Direttrice di Artissima a Torino e curatrice della Fondazione Rebaudengo sempre nel capoluogo piemontese, ha 50 anni, ed era già stata curatrice del museo di arte contemporanea Villa Croce di Genova tra il 2012 e il 2016.

Inizialmente aveva escluso di essere tra i partecipanti al bando, poiché già direttrice, per nomina del ministero della Cultura, del Museo nazionale di arte digitale di Milano che però non è mai decollato per questioni di diversità di vedute nel governo. Ad ogni modo il bando del Ducale non esclude la somma di incarichi.

Alessandro Bollo

Piemontese. Divulgatore e formatore prestato – definitivamente – al management in ambito culturale, 51 anni, è uno dei membri del comitato di gestione del Museo nazionale del cinema di Torino, dove è stato anche direttore della fondazione Polo del Novecento.

E’ stato anche amministratore e responsabile ricerca e consulenza della Fondazione Fitzcarraldo e senior Project manager dello spazio “La Fabbrica del Vapore” a Milano. E’ presidente dell’ente Officina della scrittura. Docente presso l’università Cattolica di Milano e allo Ied. Anche Bollo quindi potrebbe mantenere parte dei suoi incarichi in caso di nomina.

OGGI LA SCELTA

Il consiglio direttivo della fondazione per la cultura Palazzo Ducale si riunisce oggi. Oltre a Beppe Costa a decidere saranno il direttore del Teatro nazionale di Genova Davide Livermore, Francesco Berti Riboli, vicepresidente della fondazione, Franco Bampi, Federica Messina e Mitchell Wolfson ma anche l’avvocato Lorenzo Barabino e Leonardo Falduto, esperto di prassi e gestione del personale nell’ambito della pubblica amministrazione.