Palazzo Ducale, i ringraziamenti del presidente Beppe Costa alla direttrice Serena Bertolucci

Genova. “Si conclude il 31 dicembre l’incarico di Serena Bertolucci come direttore di Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura. Come presidente desidero ringraziarla, anche a nome del consiglio direttivo, dei partecipanti al consiglio e dei soci fondatori, per l’impegno profuso in questi anni e per la sua professionalità”. Così Beppe Costa, presidente di Palazzo Ducale.

“Sono stati cinque anni importanti per il Ducale, che si inscrivono in un sentiero ben consolidato nella storia del Palazzo e hanno ribadito la centralità della fondazione nel panorama culturale non soltanto cittadino, ma nazionale e internazionale”, aggiune.

“Oltre alle grandi mostre ospitate, ricordo anche ‘Cinque minuti con Monet’, un esperimento dettato dall’emergenza pandemia che si è rivelato un successo. E poi i festival, La Storia in Piazza e Limes, che vantano una tradizione ormai più che decennale e i cicli di conferenze che hanno continuato ad animare l’attività di una delle istituzioni culturali più importanti d’Italia”.

“Infine, il progetto “A pagine spiegate” che ha permesso la nomina di Genova quale Capitale italiana del Libro 2023. A Serena Bertolucci vanno i migliori auguri per il suo nuovo incarico di direttore del Museo del Novecento-M9 di Mestre”, conclude Costa.