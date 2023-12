Ospedale San Martino sotto organico, l’attacco dei sindacati: “Crisi insostenibile, e a pagare sono i dipendenti”

Genova. In un periodo in cui molto si parla dell’affanno dei pronto soccorso e degli ospedali, i sindacati si rivolgono direttamente all’ospedale San Martino chiedendo di “prendere decisioni forti per far fronte ad una crisi ormai divenuta insostenibile”.

“I temi in campo sono diversi e non si possono affrontare con soluzioni singole – fanno sapere da Cisl FP – ci vuole una politica seria che sia in grado di dare ossigeno ad un sistema ormai divenuto asfittico. Problemi legati alle assunzioni, aspetti motivazionali, riconoscimenti economici, stato di salute ed età media dei dipendenti sono oggi fattori che presentano un salatissimo conto alla dirigenza del Policlinico San Martino. C’è il tema dell’organico, che rappresenta il problema cardine dell’ospedale, con assunzioni che non procedono per la mancanza di decisioni prese da chi sta al vertice. E il continuo rimbalzo di responsabilità tra le varie figure istituzionali ha prodotto un brodo talmente allungato da non poter più essere utilizzato”.

“Il rapporto numerico esistente tra il personale e i posti letto non consente più la garanzia dei livelli essenziali di assistenza previsti per legge – prosegue la nota firmata dal segretario generale Cisl FP Liguria Gabriele Bertocchi e da Andrea Manfredi, componente della segreteria regionale Cisl FP Liguria – Nei reparti si continua a lavorare in condizioni non sostenibili per un personale la cui buona volontà ormai risulta essere pressoché l’unico mezzo con cui la sanità procede. Buona volontà che, peraltro, viene quasi sempre oltraggiata da altre decisioni non prese. E qui il secondo tema. Ci sono stati in passato lavoratori che non hanno percepito l’indennità destinata a dipendenti che prestano servizio in reparti di malattie infettive, perché il Covid, per la direzione del San Martino, non rientrava tra queste patologie. Così come oggi abbiamo operatori che lavorano in reparti come cardiochirurgia o gravi cerebro lesioni acquisite, per citarne solo un paio, a cui non viene riconosciuta indennità dovuta alle terapie intensive e subintensive. Anche in questo caso la non-decisione della direzione ha fatto riferimento a regolamenti regionali, cosa che sappiano essere infondata, visto che alla Regione la lista delle terapie intensive e subintensive viene comunicata dalle direzioni degli stessi ospedali”.

Infine una nota sul personale: “Le modalità con cui la direzione ha deciso di considerare il fabbisogno in termini di organico, al netto di tanti nebulosi discorsi, fa riferimento sostanzialmente alla mera conta del numero delle teste in servizio – sottolineano i sindacati – senza considerare minimamente età e condizioni di salute di lavoratori sempre più stremati e demotivati. Chi ha la responsabilità deve prendere le decisioni che il suo ruolo prevede, altrimenti dovremo chiedere che queste vengano prese da altre autorità della nostra Repubblica”.