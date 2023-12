Oregina, incendio in un palazzo di via Napoli: anziana soccorsa dai vigili del fuoco

Genova. Un classico incidente domestico avrebbe potuto trasformarsi in tragedia questa mattina in via Napoli, nel quartiere genovese di Oregina.

Un’anziana, inquilina di un appartamento in un condominio, ha lasciato il ferro da stiro acceso su un indumento in tessuto acrilico, questo ha preso fuoco e in poco tempo l’abitazione e in parte anche le scale del palazzo sono state invase dal fumo.

Subito sono intervenuti i vigili del fuoco. All’arrivo sul posto della squadra, l’anziana inquilina era già stata portata fuori e assistita dal 118 per il trasporto in ospedale al Galliera. La donna non era in gravi condizioni.

I vigili del Fuoco sono riusciti a domare in fretta le fiamme con l’uso di un estintore.