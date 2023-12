Ordigno bellico trovato sotto la Lanterna: potrebbe essere una mina anticarro della secondo guerra mondiale

Genova. Un ordigno bellico risalente alla seconda guerra mondiale è stato ritrovato nei pressi della Lanterna di Genova ieri notte, giovedì 21 dicembre. Si è trattato di una mina anticarro ritrovata a calata Bettolo, dove è emersa durante i cantieri di allestimento dell’area portuale.

L’area è stata immediatamente delimitata e resa inaccessibile in attesa dell’arrivo degli artificieri della polizia di Stato, che hanno provveduto a rimuovere in sicurezza l’ordigno considerato ancora attivo e quindi pericoloso. Si tratta di un Tellermine 42, una mina anticarro, che era stata spostata sui binari della ferrovia interna al porto. Sul posto anche il personale della della Capitaneria di Porto, i vigili del fuoco con il coordinamento della prefettura. La mina è stata portata in cava, e poi fatta brillare in sicurezza dagli artificieri.

Questo è solo l’ultimo di numerosi casi di ritrovamenti del genere a Genova: in questi ultimi anni, in cui sono operativi interventi massicci in alcune aree portuali – ma non solo – sono tornati alla luce diversi proiettili inesplosi risalenti al secondo conflitto mondiale che ha visto la nostra città subire decine di attacchi e bombardamenti. A distanza di 80 anni la guerra ha ancora qualche conto in sospeso.