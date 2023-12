Ucciso con una freccia, il pm chiede l’ergastolo per Evaristo Scalco: “Lo ha ammazzato solo per un gestaccio”

Genova. Nessuna attenuante, neppure quella della provocazione ma un omicidio aggravato dai futili motivi e anche dall’odio razziale. Per questo il pm Arianna Ciavattini ha chiesto l’ergastolo per Evaristo Scalco, l’artigiano di 63anni che la notte tra il 1 e il 2 novembre ha ucciso Javier Miranda Romero in vico Mele colpendolo all’addome con una freccia a tre punte in vico Mele. Romero quella sera era uscito con un amico per festeggiare la nascita del secondo figlio.

Un omicidio efferato, nato da una lite banale. Ma per il pm quella del petardo che che Romero e l’amico Luna Ayala gli avrebbero lanciato in casa non è una provocazione che può valere come attenuante e fra l’altro per il pm quel lancio non è mai esistito: “Non c’è alcuna evidenza di gesti compatibili con accensione di una miccia e nemmeno con il lancio da parte della vittima nei video delle telecamere” ricorda il pm. E in casa di Scalco nulla è stato trovato.

Non solo. Ci sono le parole dello stesso imputato dette subito dopo l’omicidio alla moglie di Luna Ayala che era scesa in strada e aveva chiesto al marito mentre Romero era agonizzante. “Ma perché lo ha fatto?”. Scalco si era intromesso, poco prima di essere arrestato dai carabinieri, rispondendo: “Perché mi ha offeso”. Per il pm “quindi Scalco sul momento non parla affatto dei petardi e come mostra il video lui scaglia la freccia appena 30 secondi dopo che Romero gli fa il dito medio facendo anche il gesto di volerlo riprendere con il cellulare”.

Per il pm resta anche l’aggravante dell’odio razziale, anche se anche su questo punto l’imputato ha sempre fermamente negato di essere razzista ma ha ammesso di avere detta la frase “persone di merda o stranieri di merda, non ricordo”.

Secondo il pm “lo specifico disvalore dell’odio razziale è l’esternazione di un convincimento esteriore che è quello che la mera appartenenza a un certo gruppo etnico si accompagni a un modo di vivere irrispettoso della convivenza civile e che porta all’esasperazione dei bravi cittadini”. E per la Procura Scalco avrebbe nelle sue affermazioni più volte fatto emergere il fastidio per “il casino che fanno di notte gli stranieri in centro storico”. Non a caso, “è stato proprio l’imputato quella sera ad attaccare briga con i due passanti stavano orinando sulla pubblica via” ha spiegato Ciavattini nella sua requisitoria.

Ancora. “Se davvero Scalco fosse stato spaventato dopo il lancio del petardo poteva chiudere la finestra e chiamare il 112, invece prende arco e freccia e segue addirittura Romero e Ayala da una finestra all’altra”. Scalco nella scorsa udienza ha detto che non voleva colpire Miranda, ma una fioriera: “Al gip aveva però dato un’altra versione – ricorda il pm Ciavattini – dicendo che proprio le fioriere gli ostacolavano la visuale e lui voleva colpire un muro in strada”. Per il pm: “Non ci sono dubbi che Scalco volesse colpire Romero e da buon arciere qual è ha scelto di colpirlo all’addome, dicendo subito dopo ‘Fa male? Vi avevo avvertito’”.

Ancora più grave secondo il pm è il comportamento tenuto dall’uomo dopo il delitto “che denota la totale assenza dell’imputato di ogni resipiscienza, e la totale noncuranza nei confronti della vittima. Lui sapeva bene cosa aveva lanciato nell’addome di Miranda Romero, ma il suo solo gesto fu cercare di estrarre quella freccia che lo inchiodava al delitto commesso”.

Nella prossima udienza parleranno i difensori. La sentenza è prevista per l’11 gennaio.