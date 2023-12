Omicidio Alice Scagni, i giudici: “Delitto imprevedibile fino a poche ore prima, i famigliari hanno esitato per 10 anni a chiedere aiuto”

Genova. L’omicidio di Alice Scagni non poteva essere immaginabile per nessuno almeno fino a poche ore dal delitto. Lo scrive la Corte di assise di Genova che ha condannato Alberto Scagni a 24 anni 6 mesi di carcere per aver massacrato a coltellate la sorella Alice. “Per quanto sia stato avviato un separato procedimento penale in relazione all’omesso intervento psichiatrico territoriale o delle forze di polizia, sarebbe stato ben arduo pronosticare per chiunque, prima delle 13 del primo maggio 2022, che Alberto fosse in grado di pianificare concretamente e portare a esecuzione un omicidio tanto atroce quale quello consumato in danno della sorella” scrive il presidente della Corte d’assise di Genova Massimo Cusatti. Il riferimento è alla telefonata allarmata fatta da Graziano Scagni alla questura di Genova dopo che il figlio aveva chiamato il padre minacciando anche la stessa Alice se non gli avesse dato del denaro, minacce telefoniche avvenute appunto circa sette ore prima di commettere il delitto.

Per il giudice poi “nell’ultimo decennio, i familiari si sono vicendevolmente attribuiti la responsabilità di investire le Autorità di polizia delle malefatte volta a volta attribuibili al congiunto senza mai vincere, però, la comprensibile resistenza dovuta all’enorme difficoltà di prendere finalmente atto della di lui instabilità psichica”.

Nelle 130 pagine di motivazioni della sentenza il giudice Cusatti ripercorre la vicenda e il susseguirsi delle testimonianze nel corso del processo che se lasciano forse un punto di domanda sul ruolo delle forze dell’ordine in quelle ultime ore, portano la Corte ad ‘assolvere’ il servizio di salute mentale che pure è stato chiamato in causa dai genitori di Scagni. Le accuse a polizia e salute mentale, formalizzate un esposto presentato qualche mese dopo il delitto, avevano portato all’apertura di un procedimento separato per le presunte omissioni per il quale la Procura ha chiesto l’archiviazione e per cui si terrà un’udienza davanti al gip il prossimo 8 febbraio.

In ogni caso secondo la Corte i famigliari di Alberto Scagni si sono mossi troppo tardi: la “certezza in seno alla famiglia (che Scagni avesse una qualche patologia psichica, ndr) è maturata assai di recente rispetto al delitto. In quanto nessuno che non fosse munito delle necessarie competenze tecniche avrebbe potuto scovare il disagio psichico ben occultato dietro la sicumera, l’arroganza e gli atteggiamenti provocatori medianti i quali l’imputato ha dissimulato per anni il proprio grave disturbo di personalità”.

Per la Corte “se questo era l’atteggiamento dei prossimi congiunti, che pure lo conoscevano approfonditamente, rispetto al problema costituito da Alberto Scagni, deve allora prendersi atto che nessuno avrebbe potuto prevedere, prima dell’ora di pranzo del 1° maggio 2022 che egli si sarebbe determinato a quello sbocco di violenza letale senza precedenti di sorta… Pare quindi un dato obiettivo, in altri termini, che quello per cui si procede è stato un omicidio non preceduto – nei mesi, nelle settimane e nei giorni precedenti – da segni premonitori di sorta”.

In un passaggio del documento la Corte, riprendendo gli appunti della psichiatra che aveva ricevuto i familiari di Alberto alcuni giorni prima del delitto, scrive dell’ “ambivalenza della madre di Scagni, perno fondamentale attorno al quale ruotava l’intero nucleo familiare” quando “nemmeno le tante “stranezze” di Alberto ripetutamente segnalate negli anni – e, soprattutto, negli ultimi mesi – … sembravano aver determinato univocamente la stessa Zarri, a richiedere un deciso intervento del Servizio psichiatrico”.

Scagni quel 1 maggio all’ora di pranzo aveva minacciato i suoi genitori dicendo che Alice e il marito avrebbero fatto una brutta fine. Dopo quella telefonata aveva controllato tramite internet il conto corrente e aveva visto che il denaro non era stato versato. A quel punto secondo la Corte “la ferita narcisistica che ne è scaturita dev’essere apparsa a Scagni così insopportabile da poter essere lenita soltanto con la plateale dimostrazione di essere un uomo “di conseguenza”, un uomo coerente con la grandiosità del suo ego e che si dimostri capace, perciò, di portare a compimento le minacce che proferisce”. Scagni, caratterizzato da “uno smisurato ego.. fiaccato da anni di frustrazione in ogni settore della vita sociale e, più di recente, messo spalle al muro da una carenza di mezzi economici che deve avere vissuto come realmente intollerabile” ha voluto reagire compiendo “un’azione “grandiosa” che valesse a recuperare la stima di sé che stava irreparabilmente perdendo e che, nel contempo, “punisse” i genitori per non essersi piegati ancora una volta al suo volere”