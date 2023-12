Ok alla fusione Ire-Sviluppo Genova, Toti: “Nasce il colosso pubblico per infrastrutture ed energia”

Genova. Via libera alla fusione tra Ire Spa (Agenzia regionale ligure Infrastrutture Recupero Energia), la società in house di Regione Liguria nata nel 2014 da tre società tecniche regionali nell’ambito della riorganizzazione delle partecipate, e Sviluppo Genova Spa, società in house del Comune di Genova per la valorizzazione del territorio attraverso la gestione di processi di trasformazione e rigenerazione per creare nuove opportunità di investimento e occupazione.

Oggi è stato stipulato l’atto di fusione tra Ire Spa e l’incorporata Sviluppo Genova. A seguire si è svolta l’assemblea della neo nata società che ha deliberato, tra l’altro, i componenti del Cda: Luca Piaggi è il presidente, Sebastiano Gattorno il vicepresidente, Sergio Del Re è l’amministratore delegato e Stefano Baggio il direttore generale. Consiglieri sono Alessandra Manara e Maria Fabianelli. I dipendenti sono circa 70 e il fatturato complessivo di 19 milioni di euro.

“Oggi nasce il nuovo colosso pubblico delle infrastrutture e dell’energia – dichiara il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti – Siamo molto soddisfatti per questa operazione di aggregazione che consente di dotare la Liguria di una società altamente specializzata e strutturata per interventi strategici in infrastrutture, opere pubbliche ed energia, col raggiungimento di obiettivi europei e di messa a terra di investimenti legati al Pnrr. Questa è anche un’operazione di razionalizzazione organizzativa, di ottimizzazione dei costi e di aumento dell’efficienza di uno strumento pubblico essenziale per poter affrontare al meglio le sfide future per lo sviluppo di questo territorio”.

“Questa operazione consente a Genova e alla Liguria di unire le forze di Ire e Sviluppo Genova per perseguire nuovi obiettivi – dichiara il sindaco di Genova Marco Bucci -. Un complesso di competenze integrate specialistiche in settori come le infrastrutture, l’energia e la riqualificazione urbana e ambientale che da oggi lavoreranno in sinergia per il bene del nostro territorio. Un’operazione che consentirà anche di migliorare la gestione delle risorse aumentando l’efficienza, un passo fondamentale per far fronte agli innumerevoli investimenti effettuati a Genova e in Liguria grazie ai fondi del Pnrr e non solo. Dopo anni ricchi di soddisfazioni e di intenso lavoro, oggi inizia un nuovo importante capitolo. Grazie a tutti coloro che hanno collaborato per il raggiungimento di questi successi”, chiosa Bucci.