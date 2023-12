Nuovi open day per il vaccino anti covid in tutte le Asl liguri: le date e i punti di somministrazione

Genova. Altri due open day per vaccini anti covid sono stati inseriti in questo periodo di festività natalizie.

Le Asl della Liguria hanno programmato diverse giornate dedicate alla vaccinazione anti covid senza prenotazione, con l’invito di Regione Liguria e Alisa a vaccinarsi rivolto in particolare ad anziani e fragili. Iniziative che si inseriscono nel piano di gestione dei pronto soccorso e degli ospedali in un periodo in cui i casi di influenza, covid e virus respiratori sono in aumento.

“In questo momento in Liguria – ha detto l’assessore alla Sanità Angelo Gratarola – stiamo osservando soprattutto la diffusione di sindromi simil influenzali. Accanto ad una certa stabilità per il Sars-Cov-2 questi virus nelle ultime settimane hanno subito un deciso incremento: per questo è importante e utile vaccinarsi sia mettendosi in sicurezza dal Covid sia con l’antinfluenzale. Iniziative come gli open-day e gli accessi senza prenotazione sono ulteriori occasioni per proteggersi”.

Di seguito le giornate in tutte le Asl liguri:

ASL 1

Vaccinazioni anti Covid: 30/12, 4/1 Palasalute Imperia — 17/1 Sanremo via Fiume — 2/1, Ventimiglia Villa Olga. Posti in esaurimento.

ASL 2

Il prossimo appuntamento al Palacrociere è per giovedì 28 dicembre dalle 9 alle 14.30; si potrà accedere sia su prenotazione sia in modalità “open” semplicemente presentandosi presso la struttura al terminal crociere.

ASL 3

Giovedì 28 dicembre open data vaccinale al centro commerciale L’Aquilone a Bolzaneto. Sarà possibile sottoporsi alla vaccinazione, eventualmente per chi lo desidera anche in abbinata all’antinfluenzale. Orari: dalle 13.30 alle 17.30 in accesso diretto.

ASL 4

L’Open day per le vaccinazioni anti covid si svolgerà sabato 30 dicembre 2023 presso il Centro Prelievi del Polo di Chiavari, dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00, senza prenotazione.

ASL 5

Nell’ambito del potenziamento delle agende per le vaccinazioni anti covid Asl 5 ha definito questo calendario per la somministrazione delle dosi con prenotazione:

Ospedale Sant’Andrea (via Vittorio Veneto, La Spezia) padiglione n. 7 (Paita) piano terra, ex reparto Malattie Infettive. Venerdì 29/12/2023: dalle 08.30 alle 12.30.

S.C. Igiene e Sanità Pubblica (via Fiume 137, La Spezia) ambulatori piano terra: giovedì 28/12/2023, martedì 02/01/2024, giovedì 04/01/2024 dalle 08.30 alle 12.30.

S.C. Igiene e Sanità Pubblica (via Paci 1, Sarzana) ambulatorio piano terra venerdì 29/12/2023 dalle 08.30 alle 12.30.