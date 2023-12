Nuovi cassonetti “smart”, la denuncia di Usb: “Troppi incidenti, sospenderne subito l’utilizzo”

Genova. “A fronte dell’ennesimo incidente accorso in dato odierna in circonvallazione a monte durante la fase di svuotamento di un contenitore, Usb chiede la sospensione immediata del servizio in tutte le vie alberate“.

Così inizia la nota stampa diffusa questa mattina dall’Unione dei sindacati di Base di Amiu, nota che riporta l’incidente che questa mattina ha visto coinvolto un mezzo di scarico dei nuovi bidoni entrare in collisione con un albero, rischiando di far cadere il cassonetto per strada o sui passanti. Insieme al comunicato stampa è stata diffusa la foto dell’episodio.

“Numerosi sono stati infatti negli ultimi giorni gli incidenti durante lo svuotamento o durante le manovre rese necessarie dal traffico o dall’incrocio con altri mezzi pesanti o autobus che hanno causato impatto principalmente con la vegetazione e non solo – continua la nota – considerate le dimensioni dei mezzi in oggetto troppo grandi per alcune strade cittadine, la frequenza degli incidenti e gli orari di raccolta, riteniamo che sia solo un caso se fino ad oggi le conseguenze di questi episodi hanno riguardato solo mezzi e non persone. In questo periodo di festività natalizie si aggiunge anche, quale ulteriore elemento di rischio, la presenza delle luminarie nelle vie cittadine”.

Una querelle, quella nata con l’introduzione dei nuovi bidoni, che va avanti da tempo, coinvolgendo cittadini, comitati e sindacati. Risale alla scorsa settimana, infatti, la consegna da parte di Uil Trasporti di un provocatorio “Calendario dell’avvento della rumenta“, col quale sono state raccolte le immagini scattate dagli stessi operatori per documentare la stato dell’arte della raccolta dei rifiuti nell’era dei “cassonetti smart”.

“Nel 2019 USB denunciò sulla base delle informazioni raccolte nelle città (Torino, Pisa, Napoli, Taranto, La Spezia, etc.,) in cui il progetto ‘bilaterale’ era già stato adottato, le criticità legate a questa tipologia di raccolta. Le più evidenti legate alle differenti conformazioni orografiche, accentuate dalle caratteristiche della nostra città – sottolinea ancora Usb – Invece di iniziare con una sperimentazione su una porzione limitata di territorio, si è preferito mettere a ‘gara’ tutta la città con un appalto da oltre 80 milioni di euro vincolandosi a una modalità di raccolta brevettata dalla Nord Engineering e che obbliga Amiu a utilizzare un unico fornitore per i mezzi di raccolta, non consentendo nessuna integrazione con i mezzi già in uso in Amiu. Tali mezzi, proprio per la loro tipologia, raddoppiano i tempi di svuotamento del contenitore e hanno una capacità di carico molto inferiore alle altre tipologie di raccolta. Quindi appare evidente che scegliendo questo tipo di modello di raccolta (brevetto del gancio a fungo F90 della Nord Engineering) si devono acquistare mezzi per lo svuotamento e per il lavaggio dei contenitori solo da ditte autorizzate trovandosi in una condizione di vincolo permanente anche per gli acquisti successivi. Addirittura l’eventuale acquisto di ‘gruette’ necessario alla pulizia delle tappe (come è drammaticamente emerso in questo periodo) è vincolato al brevetto F90. Appare evidente che i costi di tale operazione saranno molto più elevati di quanto preventivato dai dirigenti Amiu e che tali costi si riverseranno sulla Tari”.

“Nonostante la puntuale denuncia da parte di Usb, la dirigenza di Amiu ha deciso di procedere in quello che non esitiamo a chiamare come un fallimento annunciato, così come il progetto raccolta umido “Un nuovo colore in città)” costato alla cittadinanza oltre 1 milione di euro e che non solo non ha raggiunto l’obbiettivo prefissato, ma si è rivelata un costoso fallimento – conclude il sindacato di base – La quota del 65% della raccolta differenziata non può essere scaricata sui cittadini e i lavoratori senza che si abbia una idea efficace ed efficiente sulla chiusura del ciclo dei rifiuti, su cui questa giunta ha delle enormi responsabilità”.