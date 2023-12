Nuove tariffe Amt, in arrivo i primi correttivi: “Prezzi invariati per chi si troverà a pagare di più”

Genova. In arrivo i primi correttivi alla rivoluzione delle tariffe Amt. A due settimane dall’approvazione del nuovo piano in Città metropolitana, dopo le proteste sollevate da cittadini e opposizioni politiche, l’azienda e il Comune si dicono pronti ad apportare qualche ritocco, principalmente per evitare che alcuni utenti possano trovarsi danneggiati durante la transizione al nuovo sistema, che comunque è ufficialmente “sperimentale” per il 2024.

“La finalità aumentare il numero di passeggeri e gli introiti degli abbonamenti – ha spiegato ieri l’assessore Matteo Campora durante la commissione consiliare sul bilancio di Amt -. Siamo disponibili a eventuali migliorie o rettifiche se c’è stato qualche misunderstanding. In casi specifici, se qualcuno si trovasse a pagare di più, verrà mantenuta la tariffa precedente. Ricordo che questa delibera è stata fatta dalla Città metropolitana che gestisce il contratto di servizio e in quella sede nessuno ha votato contro”.

Dunque l’idea è quella di correggere il tiro per situazioni particolari, non certo stravolgere l’architettura della nuova offerta. Che punta soprattutto a fidelizzare l’utenza rendendo molto più conveniente l’abbonamento annuale rispetto all’uso occasionale del trasporto pubblico: se da un lato, infatti, i biglietti di corsa singola aumentano da 1,50-1,60 euro (solo Amt o integrato Trenitalia) a 2,00-2,20 euro, la tessera annuale scende da 395 a 295 euro (che diventano 200 euro per gli under 26), con le fasce di gratuità totale estese a tutti gli under 14 (sempre) e agli over 70 (dalle 9.30 in poi). E poi tutti i titoli di viaggio sono validi anche sulla rete extraurbana, nel nome di una sempre maggiore integrazione.

E poi, dall’incontro con le associazioni dei consumatori, è emerso che “l’azienda si è resa disponibile a esaminare sotto il profilo promozionale e commerciale iniziative verso i propri clienti più fedeli“. Nei giorni scorsi la giunta aveva escluso la possibilità di un rimborso parziale per chi ha già sottoscritto l’abbonamento con la vecchia tariffa. Si è parlato anche di una possibile estensione delle fasce di gratuità per under 14 e over 70. La cabina di regia Amt-Comune-consumatori si occuperà del monitoraggio in corso d’opera del nuovo impianto tariffario e del suo gradimento tra l’utenza, “valutandone l’efficacia e le eventuali migliorie da introdurre dopo l’anno di sperimentazione”.

“Ma gli sconti dovrebbero essere in base al reddito: a Genova ci sono anche molti anziani benestanti che possono pagarsi il proprio abbonamento”, è la critica mossa ieri in sala rossa dai consiglieri d’opposizione. La politica di Amt e Comune, invece, resta di tipo flat. Anche per le agevolazioni in base all’Isee è stata introdotta un’unica soglia a 12mila euro sotto la quale si può ottenere un abbonamento annuale a 120 euro, mentre nella fascia 0-5mila euro non cambierà nulla.

Intanto sono partite ieri le nuove promozioni Amt dedicate a tutti i giovani studenti che vogliono “giocare d’anticipo” e acquistare subito un titolo di viaggio a un prezzo agevolato, senza attendere la nuova proposta commerciale in partenza con il nuovo anno. Gli under 14 possono richiedere gratuitamente un abbonamento mensile ordinario Amt integrato con Trenitalia: per farlo, basta accedere alla pagina dedicata all’acquisto del mensile del sito Amt e compilare l’apposito form. Gli under 26, invece, possono acquistare gli abbonamenti annuali MET26 e Under 26 beneficiando di uno sconto pari a 55 euro.