Nuoto Artistico, al Poggiolino di Rapallo il Trofeo Stelle di Natale

Rapallo. Domenica 10 dicembre la piscina di Rapallo ospiterà il Trofeo Stelle di Natale Coppa mp fun&sport, competizione di Nuoto artistico settore Propaganda aperto a tutte le scuole di nuoto sincronizzato liguri.

Cinque società presenti per un totale di 116 atlete di età comprese dai 4 anni (baby sincro) ai 16 anni (juniores). La gara avrà inizio alle 14:30; tre o più giudici che voteranno i balletti delle sincronette divise per categoria.

“Stiamo lavorando tanto in allenamento – spiegano Olimpia Benvenuto e Silvia De Marchi, allenatrici della Rapallo Nuoto Sincro – e questo trofeo ci servirà per tirare le somme di quanto fatto finora. Per le ragazze gareggiare è sempre qualcosa di bello e importante che le aiuta e le motiva. Come Rapallo Nuoto porteremo un trio di Esordienti C, la squadra Esordienti B, due squadre di Esordienti A, due doppi di categoria Ragazze”.

La manifestazione è organizzata dalla Rapallo Nuoto, dallo sponsor mp fun&sport con la collaborazione di Elisa Canovi, responsabile ente propagandistico CONFISPORT/LIBERTAS.