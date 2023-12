Notte da lupi in Val Bisagno: il doppio avvistamento tra le case nel giro di poche ore

Genova. Continuano senza soluzione di continuità gli avvitamenti di lupi sulle alture di Genova e nel suo entroterra. Dopo gli incontri ravvicinati raccontati su queste pagine, sui social continuano ad arrivare documentazioni di esemplari visti a pochi metri dalle case.

Il primo video, che riportiamo qui sotto, mostra una coppia di lupi avvicinarsi ad un cancello di una casa immersa nel verde, come seguendo una traccia. Traccia che poi viene interrotta dal cancello, cosa che ovviamente fa desistere i due selvatici che dopo poche annusate tornano a casa. Senza dubbio, però, la qualità del video permette di ammirare questi animali chiaramente, osservandone le caratteristiche e i comportamenti.

Il secondo contributo è una foto, scattata poche ore dopo, nella prima serata in via Val Trebbia, sulle alture di Molassana. In questo caso il documento foto è più sgranato e sfuocato, e non ci può essere certezza definitiva sul fatto che si tratti di lupo o cane. Va però detto che al momento non sono state segnalati cani dispersi, e ritrovamenti, e la stessa coda dell’esemplare – l’unica cosa veramente chiara – è coerente con le caratteristiche tipiche di quella del lupo: scura, folta e ritta. La foto è stata postata sui social anche per avvertire i molti padroni di cani che a quell’ora passeggiano proprio in quelle strade. Insomma, ancora una notte da lupi per la Val Bisagno.

Ecco il video dell’avvistamento davanti al cancello di casa LINK