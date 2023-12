Non ce l’ha fatta la volpe trovata in un torrente a Campo ligure: forse è stata avvelenata?

Campomorone. Questa volta la storia non ha un lieto fine. Purtroppo non c’è stato nulla da fare per una volpe femmina, recuperata in un torrente nei pressi di Campo Ligure.

Una femmina in preda fin da subito a spasmi e convulsioni, che non era nemmeno in grado di bere e mangiare. Nonostante le terapie provate al Cras di Campomorone, dove è stata portata, non si è più svegliata dal suo stato catatonico ed è deceduta in poche ore.

“Tutto ciò che abbiamo potuto fare – spiegano i volontari del Cras – è stato alleviare le sue evidenti sofferenze somministrando anche calmanti e antidolorifici sperando che potesse pian piano riprendersi, ma così non è stato”.

Vista la grave sintomatologia neurologica, “abbiamo pensato anche al cimurro ma le analisi hanno dato esito negativo” spiegano i volontari dell’Enpa.

“Sospettiamo l’ingestione di qualche boccone avvelenato o una grave intossicazione, per cui abbiamo mandato il corpo all’istituto zooprofilattico per ulteriori analisi – procedura che peraltro adottiamo con tutti gli animali che non ce la fanno.

Ecco dunque che il ruolo del Cras non si limita alla cura e alla riabilitazione degli animali ma anche a una fondamentale sorveglianza sanitaria sul territorio”. In questo modo l’ente può essere d’aiuto per eventuali indagini (come in questo caso) o per rilevare la presenza di patologie nella zona.