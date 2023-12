Nodo di San Benigno, a inizio 2024 aprono tre nuove rampe: ecco come cambierà la viabilità

Genova. Dopo anni di ritardi e complicazioni sembra davvero vicina la svolta per il crocevia più complesso della viabilità genovese. Secondo indiscrezioni è ormai questione di settimane per l’apertura al traffico delle nuove rampe del nodo di San Benigno, tre percorsi stradali che collegheranno direttamente tra loro la Sopraelevata, lungomare Canepa e il casello di Genova Ovest senza più costringere a passare dalla viabilità ordinaria o affrontare pericolosi incroci.

La fine dei lavori sulla prima rampa, quella tra la Sopraelevata e lungomare Canepa in direzione ponente, era stata annunciata per l’estate del 2023. Poi una serie di complicazioni tecniche aveva costretto Autostrade, società appaltatrice e finanziatrice dell’intervento per conto del Comune, a rivedere il progetto e prolungare il cantiere fino a ottobre. Nel frattempo, anche per venire incontro alle richieste di Tursi, è stato accumulato qualche altro mese di ritardo.

Ma il momento del “taglio del nastro” è sempre più vicino. E si parla già di un’inaugurazione in grande stile. Oggi si ipotizza l’apertura al traffico a inizio 2024, non solo per l’asse che sgraverà via di Francia dal traffico diretto a Sampierdarena, ma anche per gli altri due collegamenti del cosiddetto ambito D: la rampa che porterà direttamente in Sopraelevata da lungomare Canepa senza salire sull’elicoidale (evitando perciò le interferenze col traffico leggero e pesante diretto a Genova Ovest) e quella che dall’uscita di Genova Ovest porterà verso la gronda a mare senza intersecare i flussi provenienti dal porto.

Nelle prossime settimane scatteranno altre chiusure notturne di via di Francia, dopo quelle già disposte negli ultimi giorni. Lo stop al traffico in direzione ponente è previsto nelle nottate del 27-28 e 28-29 dicembre, come prevede un’ordinanza del Comune. Le operazioni più complesse di “varo” degli impalcati sono ormai archiviate, restano da completare le ultime lavorazioni.

Una volta completati i nuovi assi stradali – e alleggerito perciò il traffico leggero – sarà il turno dei lavori di ammodernamento dell’elicoidale, che riguarderanno barriere di sicurezza e pavimentazione. Su quello che un tempo era il tratto terminale della Camionale continuerà a scorrere il traffico tra Genova Ovest e i varchi portuali, quindi soprattutto mezzi pesanti. La fine di questi interventi, che avranno comunque un certo impatto sulla viabilità, è prevista per l’autunno del 2024.