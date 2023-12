Nautico San Giorgio, riparte il progetto “Marevivo” per conoscere e difendere la biodiversità

Genova. Riparte per la settima volta il progetto “Marevivo” supportato da MSC Foundation, un’esperienza che serve per far prendere coscienza ai ragazzi del rapporto tra crescita economica e mantenimento degli equilibri naturali. Un progetto per conoscere le opportunità lavorative delle “Blue Jobs” data l’imminente transizione ecologica.

La base per mantenere ottime le condizioni di vita degli esseri viventi è proprio la relazione tra uomo e natura e le attività umane. Per quest’ultimo si intende le azioni umane dannose per il pianeta come: il prelievo di risorse alimentari, l’overfishing, gli allevamenti intensivi, la distruzione degli habitat e la deforestazione che hanno rotto l’equilibrio uomo e natura, dove si potrà ristabilire soltanto tramite un lavoro globale a piccoli livelli.

Si riparte dalla Liguria perché si posiziona prima nella classifica regionale per il contributo che dà all’economia del mare. Per parlare di numeri si può partire dal 9,5% nella Blue economy nazionale, dalla prima posizione per quote di imprese della cantieristica sul totale della manifattura e infine basterebbe dire che i porti liguri movimentano il 40% dei container in transito negli scali nazionali.

Oltre alla Liguria si cerca di ripartire dalla “Generation Z”, i primi sono appunto gli studenti e studentesse dell’Istituto Nautico San Giorgio di Genova accompagnati dalla professoressa Paola Pignignoli e il professor Davide Pavino. Gli studenti impegnati in una esperienza full immersion con mostre, lezioni sul mare, laboratori didattici, pulizia della spiaggia di Camogli e per concludere il progetto: “Il mare in classe”, una giornata interamente dedicata a un collegamento video da parte di un operatore subacqueo per ammirare i fondali dell’Area Marina Protetta di Portofino illustrati da un divulgatore scientifico presente in classe.

All’apertura delle lezioni sono intervenuti per un saluto alle classi il nostro preside, Paolo Fasce, l’assessore al Personale Istruzione e servizi Civici e Informatici del Comune di Genova, Marta Brusoni e il Capitano di Vascello Giambattista Ponzetto in rappresentanza del Direttore Marittimo Ammiraglio Ispettore Piero Pellizzari. Invece la conclusione dell’attività scolastica si svolgerà su una nave MSC ormeggiata nel porto di Genova con la consegna degli attestati di partecipazione alle classi coinvolte.

Per questo progetto, due persone di spicco della Delegazione Liguria di Marevivo, Stefano Sibona e Giovanni Lanza De Cristoforis hanno dichiarato di voler puntare sulla nuova generazione per educarla in maniera consapevole e preparata sull’ecologia. Non c’è più tempo per cambiare gli anziani ma i giovani sono ancora pronti a realizzare il cambiamento. Inoltre affermano che grazie a queste attività gli studenti vivranno le loro prossime giornate in mare con un senso civico diverso. Anche Paolo Fasce dice la sua, affermando che questo progetto aumenterà notevolmente il curriculum di un futuro navigante che deve essere consapevole delle tematiche ambientali e di quelle giuridiche collegate, imparando su due fronti, quello del progetto “Marevivo” e dall’altra parte tramite la scuola con la materia d’indirizzo.