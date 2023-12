Natale, per favorire lo shopping in centro il percorso del bus Amt 42 viene prolungato

Genova. Nuove agevolazioni per gli spostamenti nel centro città durante i fine settimana che precedono delle festività.

Da sabato 16 dicembre al prossimo 7 gennaio (escluso il giorno di Natale) Amt, in accordo con il Comune di Genova, prolungherà il percorso della linea 42 che collega via Isonzo con via Dante passando anche per piazza De Ferrari, via Roma, piazza Fontane Marose, via XXV Aprile con ritorno attraverso piazza De Ferrari e via Dante sino al consueto capolinea presso la Casa di Colombo.

Questa offerta si aggiunge al servizio navetta “Shopping bus” che già collega piazza della Vittoria (capolinea in via Diaz, in prossimità delle zone di parcheggio), con via XX Settembre, piazza De Ferrari, via Roma, piazza Fontane Marose, via XXV Aprile e ritorno per via XX Settembre, via Cadorna, viale Brigata Bisagno fino al capolinea di via Diaz.

La linea NC da piazza della Vittoria a Fontane Marose resterà in vigore anche in occasione dei saldi invernali al venerdì e al sabato, nei giorni 12 e 13 gennaio e sino al fine settimana del 9 e 10 febbraio. La linea avrà una corsa ogni 15 minuti dalle 9.50 alle 19.20.

Inoltre, nei giorni di sabato e domenica e negli altri dalle ore 19 alle 7, i parcheggi Blu Area della zona attorno al tribunale sono nuovamente a disposizione di tutti i cittadini.