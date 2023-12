Natale, il 23 dicembre a Recco arrivano la “tombola per i bambini” e la “serata stellare”

Recco. La città si anima con due eventi speciali per i più piccoli in vista del Natale. Il 23 dicembre, alle ore 16, la Sala Polivalente ospiterà la “tombola natalizia per tutti i bambini”, organizzata da Pro Loco Recco, che regalerà tante sorprese e premi ai partecipanti. Lo stesso giorno, alle ore 18, la Rotonda Baden-Powell sarà il luogo di una “serata stellare”, condotta dal professor Riccardo Carlini, chimico e divulgatore scientifico.

I bambini potranno ammirare le costellazioni e le nebulose del cielo invernale, utilizzando uno smartphone o un binocolo. L’evento è gratuito e aperto ai bambini fino a 10 anni accompagnati da un adulto. In caso di maltempo, l’incontro si terrà nella Sala Polivalente. Entrambi gli eventi si avvalgono del patrocinio della Città di Recco.

“Il cielo stellato è una meraviglia che spesso non apprezziamo abbastanza – dichiarano il sindaco Carlo Gandolfo e l’assessore alla pubblica istruzione Davide Manerba – siamo felici di offrire ai nostri cittadini e ai turisti questa opportunità di scoprire le bellezze astronomiche con l’aiuto di un esperto. Ringraziamo il professor Carlini per la sua disponibilità e la Pro Loco per l’organizzazione della tombola”.

Per maggiori informazioni e prenotazione, si può chiamare la Pro Loco al numero 3348754058.