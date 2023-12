Natale con la “maccaia”, tradizione rispettata. E il bel tempo non tornerà nemmeno a Capodanno

Genova. Anche quest’anno la tradizione verrà rispettata: il Natale genovese sarà all’insegna della tipica maccaia, con qualche sporadica goccia di pioggia e temperature al di sopra della media del periodo. E sarà difficile vedere il sole anche nella settimana che ci porterà a Capodanno: dalle latitudini polari è previsto l’arrivo di correnti fredde che potrebbero determinare una nuova fase di maltempo con pioggia, neve e vento forte proprio a cavallo di 2023 e 2024.

A proteggere l’Europa meridionale nel periodo natalizio sarà un vasto anticiclone atlantico che bloccherà qualsiasi perturbazione. In questo caso, però, alta pressione non significa bel tempo in Liguria. Nei bassi strati dell’atmosfera saranno protagonisti deboli flussi meridionali di aria più umida e calda che, a contatto con la superficie del mare resa più fredda dalla stagione invernale, condensa e genera nubi basse che stazionano addossate ai rilievi delle nostre riviere.

Come scrivono i previsori di Limet, “non si esclude qualche pioviggine nelle zone con i maggiori addensamenti, in particolare sul centro e a levante”, mentre a ponente e sui versanti padani il tempo sarà più soleggiato. La colonnina di mercurio salirà fino a 15 gradi, che non sarà certo un record dicembrino ma comunque un valore superiore alla media climatica.

Questo copione dovrebbe durare almeno fino a Santo Stefano, dopodiché lo scenario cambierà. Il getto polare, corrente d’aria gelida che si muove costantemente sotto la troposfera, scenderà a latitudini più basse e innescherà la formazione di un nuovo ciclone atlantico con conseguenze anche sull’Italia. Tra gli ultimi giorni di dicembre e i primi di gennaio si prevedono precipitazioni che assumeranno carattere nevoso in alta quota. Di certo ci sarà un calo termico, anche se per il freddo vero dovremo aspettare probabilmente gennaio.