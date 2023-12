Festa (anticipata) a De Ferrari per il Natale ligure: dolci, focaccia e musica per illuminare l’albero e la piazza

Genova. Anche se la tradizione vuole che sia il giorno dell’Immacolata a sancire l’inizio del periodo natalizio, nulla si può contro la volubilità del meteo. E così, complici previsioni che parlano di pioggia, vento e freddo, Genova darà il via alla “volata” verso il Natale con 24 ore di anticipo, non più venerdì 8 dicembre ma giovedì 7.

Le celebrazioni sono previste in piazza De Ferrari, con l’apice rappresentato dall’accensione dell’albero di Natale donato dalla comunità di Ponte di Legno e il “Christmas Show”. Si parte alle 17 con la distribuzione di dolci e focaccia mentre alle 17.30 l’arcivescovo di Genova, Marco Tasca, benedirà il tradizionale presepe allestito al piano terra del palazzo di Regione Liguria, composto da 41 statuette di terracotta smaltata opera del ceramista Antonio Tambuscio. La scenografia anche quest’anno è a cura dell’Accademia Ligustica di Belle Arti.

Alle 18 prende il via il Christmas show, con il coro delle voci bianche del Carlo Felice di Genova che intonerà alcune delle più classiche canzoni natalizie: sarà proprio il loro primo brano a dare avvio dell’illuminazione della piazza. Quest’anno, grazie alla collaborazione di Iren e del Comune di Genova, saranno illuminati tutti i principali palazzi che si affacciano su De Ferrari (Ducale, Teatro Carlo Felice, Accademia ligustica di Belle Arti, palazzo di via XX Settembre 41, Palazzo della Borsa), e ovviamente il grande schermo sul Palazzo della Regione. Uno spettacolo che impiega oltre un milione di led a bassissimo consumo e occupa un totale di 6.500 metri quadrati di facciate.

Conclusa l’illuminazione della piazza, al via il countdown per l’accensione del grande albero di Natale alla presenza del viceministro alle Infrastrutture Edoardo Rixi, del presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, del sindaco di Genova Marco Bucci. Dopo l’illuminazione dell’albero riprenderà il Christmas show, con il coro gospel delle Sister, formato da quindici coriste dirette da Irina Arozarena, che intoneranno i classici spiritual natalizi.

L’evento genovese farà da apripista alla lunga serie di eventi organizzati in tutta la Liguria per celebrare il Natale, tra presepi, rievocazioni storiche, concerti e spettacoli di vario genere da Ponente a Levante. Oltre un milione e mezzo i fondi che la Regione ha stanziato per supportare i Comuni in questa “impresa” attraverso il Fondo unico nazionale del turismo, investimenti da cui è escluso l’evento “clou” che chiuderà il 2023: il Tricapodanno, tre giorni di concerti targati Mediaset previsti tra Porto Antico e De Ferrari, con il concertone fissato per il 31 dicembre.

“Come ogni anno – ha detto il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti – diamo il via alle feste illuminando la piazza principale e l’albero di Natale della nostra città che rappresentano idealmente tutte le vie e le piazze della Liguria. Il nostro messaggio turistico è che la Liguria è la meta perfetta anche per questo periodo dell’anno, per la magia dei suoi paesaggi, per il programma di eventi, proposte culturali, che si svolgono nei nostri borghi e nelle nostre città ma anche e soprattutto per la nostra tradizione enogastronomica che, a Natale, dà davvero il meglio di sé. Siamo anche felici di continuare a collaborare con Regione Lombardia, che ha donato lo splendido albero di piazza De Ferrari. Il 18 dicembre saremo in piazza a Milano per distribuire focaccia e pesto: un modo non solo per contraccambiare, ma per far conoscere sempre di più le nostre eccellenze”.