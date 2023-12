“Natale a Sestriere” per il mortaio gigante della Regione, il gonfiabile sulle piste della Via Lattea

Genova. Dopo la chiatta sul Tamigi a Londra il mortaio gigante della Regione Liguria “finirà sugli sci” e proseguirà il suo viaggio per il mondo con l’obiettivo di promuovere la specialità ligure per eccellenza e la Liguria stessa come meta turistica.

L’installazione gonfiabile che tanto ha fatto parlare di sé durante il mese di novembre – in maniera polemica per i costi sostenuti per l’operazione ma anche come iniziativa di marketing territoriale –

sbarcherà infatti in una delle location più à la page del periodo, il comprensorio sciistico della via Lattea, a Sestriere (Torino).

Il mortaio gigante sarà collocato in una posizione privilegiata tra gli impianti e in mezzo alla folla di turisti italiani e stranieri. Nei giorni scorsi il Comune di Sestriere ha parlato di numeri da sold out per alberghi e skipass per il mese di dicembre e per il periodo delle feste.

Ancora non si conoscono i dettagli della “missione sulla neve” del mortaio. Non è infatti semplicissimo trovare uno slot temporale per una località sciistica che ha un calendario di eventi e iniziative al completo, ma la cosa si farà. Saranno resi noti in futuro anche gli elementi economici dell’operazione che rientra comunque nella campagna #PestomasterpieceofLiguria per cui la Regione ha investito circa 500mila euro.

Dopo la comparsa al WTM World Travel Market di Londra il presidente della Regione Liguria aveva annunciato che il giga-mortaio sarebbe sbarcato in altri fiumi, “laghi e luoghi”, per citare una famosa canzone pop, “Dalla Sprea di Berlino alla Senna a Parigi e alla darsena dei Navigli di Milano”. A quell’elenco ora si aggiunge altra acqua – ma sotto forma di neve – quella delle piste di Sestriere.

E a proposito di Milano. Questo lunedì 18 dicembre, la Regione Liguria sarà presente nel capoluogo lombardo, in piazza Città di Lombardia, all’igloo allestito in occasione delle festività natalizie sotto l’avveniristico palazzo della Regione Lombardia nel quartiere City Life. Per l’occasione è prevista la distribuzione di pesto e focaccia ai cittadini, nell’ambito del “Patto di amicizia” tra le due regioni: Regione Lombardia ha infatti fornito, anche quest’anno, l’albero di Natale di Piazza de Ferrari, proveniente da Ponte di Legno in provincia di Brescia. Toti sarà presente insieme al presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana.

Parlando di iniziative legate al Natale, infine, questo sabato saranno svelati tutti i dettagli del Tricapodanno 2023, organizzato da Mediaset con il sostegno economico di Regione Liguria e Comune di Genova, che ha lanciato la manifestazione d’interesse per l’organizzazione del grande evento.

Alla conferenza stampa oltre agli amministratori locali ci saranno anche Giancarlo Scheri, direttore Canale 5 e Paolo Salvaderi, amministratore delegato di RadioMediaset. Lo scorso anno, al di là delle presenze in piazza, il Capodanno in musica a De Ferrari aveva fatto segnare 3 milioni di spettatori e uno share del 20.94%.