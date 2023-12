Natale, a palazzo Tursi premiate le classi vincitrici del “calendario della gentilezza”

Genova. Oltre 200 alunni di nove classi V elementari delle scuole hanno realizzato disegni, pensieri e brevi storie per il “Calendario della Gentilezza”, la tradizionale iniziativa del Municipio Centro Est rivolta ai bambini delle scuole primaie del territorio con l’obiettivo di creare spazi di dialogo, riflessione e attività specifiche, nel periodo natalizio.

Ogni lavoro è stato elaborato su un foglio A4 e ogni classe, con l’insieme dei disegni e delle storie, ha creato un unico cartellone con il “Calendario della gentilezza”. Quest’anno il primo posto è stato conquistato dalla VF della scuola San Paolo.

Sul podio, al secondo posto le classi VA e VB della scuola paritaria Eugenia Ravasco, mentre al terzo posto la VC della scuola Mazzini. Attestato di merito, inoltre, per la VC della Scuola Spinola. Per la realizzazione del cartellone-calendario i bambini sono stati invitati a riflettere, attraverso semplici domande, su un atto gentile compiuto, a come ci si è sentiti, a chi è stato rivolto e perché sia importante essere reciprocamente gentili.

Oggi pomeriggio, nell’atrio di Palazzo Tursi, l’iniziativa è stata presentata dal vicepresidente del Municipio Centro Est Daniela Marziano: a premiare le classi vincitrici, accompagnate da genitori e insegnanti, l’assessore comunale alle Tradizioni Paola Bordilli, l’assessore Municipale alle scuole Stefania Cosso, i consiglieri municipali ed i ragazzi delle scuole premiate insieme ai loro insegnanti e genitori. La premiazione è terminata con un’esibizione del coro dei ragazzi dei Trillargento.