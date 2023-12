Natale, a Genova alberghi semivuoti: “Molto sotto le aspettative e peggio dell’anno scorso”

Genova. È un Natale “molto sotto le aspettative” per gli albergatori genovesi. Alla vigilia del 25 dicembre il primo bilancio delle strutture ricettive è poco entusiasmante: “Siamo sotto il 40% di occupazione delle camere, molto peggio dell’anno scorso”, riferisce Gianluca Faziola, presidente di Federalberghi Genova. Riscontri simili arrivano dalle strutture della riviera, che però sono abituate a un calo fisiologico nella stagione invernale e confermano il quadro di soddisfazione generale per i risultati dell’annata turistica nel complesso.

“Per questo primo ponte delle festività, tra il 23 e il 26 dicembre, siamo davvero a livelli molto bassi in città – spiega Faziola -. Alcuni alberghi sono addirittura chiusi a Natale, che non è di certo un buon segno. Non siamo particolarmente richiesti. I colleghi di città come Bologna, Napoli e Torino sembrano essere un po’ più contenti di noi, ma per il momento si tratta di sensazioni e non di dati veri. Per una valutazione un po’ più serena aspettiamo la fine delle vacanze”.

Qualche segnale più incoraggiante si scorge invece in vista di Capodanno: “Da giovedì-venerdì un po’ più di movimento c’è – continua il rappresentante degli albergatori genovesi -. Tutti gli anni le prenotazioni per questo periodo sono molto last minute, speriamo di poter confermare questa tendenza. Se non dovessimo riempire gli alberghi il 31 dicembre sarebbe una notizia da pubblicare a nove colonne. Ma un giorno ci porta poco, confidiamo di lavorare nei 4-5 giorni a cavallo di San Silvestro come anche nella settimana che porta all’Epifania”.

Dal Tigullio dati analoghi ma con una lettura differente: “Siamo ai livelli del 2022, nella migliore delle ipotesi arriviamo a un tasso di riempimento del 40% – racconta Aldo Werdin, presidente regionale di Federalberghi e imprenditore radicato nel Levante ligure – mentre le prenotazioni stanno salendo per il periodo tra il 30 dicembre e il 1° gennaio. A fine anno ci aspettiamo di raggiungere tutti il 90% circa. Comunque non ci lamentiamo: stiamo uscendo da un’ottima stagione estiva che chiuderà una grande annata, molto al di sopra dell’anno scorso e del 2019. L’importante è che la Liguria mantenga posizioni”.

Ma, se le località di mare scontano ovviamente la concorrenza delle stazioni sciistiche in montagna che offrono una discreta disponibilità di neve, per una città d’arte come Genova non è facile capire le motivazioni di un calo così palpabile, visto che un anno fa si registravano percentuali di occupazione intorno al 70%. “Non lo so, non me lo chiedete – risponde Faziola -. L’anno scorso tutto il periodo era andato molto bene, erano stati 15 giorni notevoli. Il 2023 è stato un anno straordinario, ma questa frenata brusca proprio a Natale non ce l’aspettavamo, non riesco a fare un commento”.

Di certo, rispetto agli equilibri del periodo estivo, quella che viene a mancare è la componente straniera. A Genova, come anche in Riviera, gli italiani – come da tradizione natalizia – rappresentano la netta maggioranza dei visitatori (circa il 70%), mentre gli stranieri sono in gran parte “vicini”, cioè svizzeri e francesi. Resta da capire se Genova risentirà di un contraccolpo più mercato rispetto ad altre città nella stessa fascia di mercato o se il rallentamento fa parte di una più ampia dinamica nazionale.

“Per la Liguria conta molto anche il mercato congressuale nei mesi di bassa stagione – ricorda Werdin -. Con l’incertezza economica che c’è stanno rallentando anche le riunioni delle aziende, mentre gli eventi sportivi, medici e politici mostrano un buon andamento. Ma per puntare su quella clientela servono strutture grandi, capaci di accogliere più di mille persone da potere spalmare sul territorio. E servono soprattutto infrastrutture, con più voli sull’aeroporto di Genova. È un lavoro di marketing, più regionale che territoriale, ma ci vuole molto tempo e i risultati non si vedono subito”.

E poi, almeno per un certo tipo di turismo, c’è l’alternativa degli affitti brevi: “Ma ormai ce ne dobbiamo fare una ragione, è comunque un tipo di turismo – allarga le braccia il presidente degli albergatori liguri -. È chiaro che va normalizzato, ora c’è una legge nazionale che è ancora blanda, ma è comunque un passo avanti. Del resto chi è abituato agli alberghi torna in albergo, un appartamento può andare bene per le famiglie. E adesso, con la cedolare secca imposta dal Governo, anche i proprietari aumenteranno i prezzi“.