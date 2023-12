Natale 2023, il Mog si mette in gioco con proposte per tutta la famiglia

Genova. Il MOG Mercato Orientale Genova si prepara al Natale con proposte dedicate a tutta la famiglia già durante il weekend dell’Immacolata. Sabato 9 dicembre dalle 14 alle 16 via con i laboratori gratuiti Tana! organizzati con Il Sogno di Tommi per dare spazio alla creatività dei più piccoli in tema Babbo Natale&Co. A seguire Libri a Merenda con le letture sempre a cura de Il sogno di Tommi.

Domenica 10 invece, a partire dalle ore 15.30, il tavolo si allarga a tutta la famiglia in un pomeriggio all’insegna del ”Mercante in fea”. L’appuntamento, accessibile a tutti liberamente e gratuitamente, è organizzato in collaborazione con Demoela giochi e vedrà la partecipazione di una banditrice d’eccezione: l’attrice Giulia Musso.

La domenica successiva, il 17 dicembre, dalle 17.30 alle 18.30 c’è ancora spazio per il divertimento in famiglia insieme alla Fiaba magica di Maniman Teatro: bambine e bambini aiuteranno i personaggi dello spettacolo impersonando oggetti e calandosi nel ruolo di rumoristi. Partecipazione gratuita con prenotazione sul sito moggenova.it (www.eventbrite.it/e/biglietti-la-fiaba-magica-746895052207)

Il dicembre del MOG però è anche l’occasione per scoprire i sapori d’autunno e d’inverno della cucina ligure. Continuano gli appuntamenti con il Lunario di Enrica Monzani che sabato 9 dicembre dalle ore 10.30 alle ore 12 dedicherà un seminario esperienziale a tutte le ricchezze del sottosuolo: patate, tuberi, radici e tartufi. Evento gratuito, su prenotazione qui (www.eventbrite.it/e/biglietti-inverno-seminario-esperienziale-558533828717).

Martedì 12 dicembre invece sarà la volta del corso di cucina con Enrica Monzanie Roberto Avanzino che dalle 19 alle 21 prepareranno nell’Aula Fornelli di MOG flan di radici di Chiavari e patate fritte e chips di patate e radici (costo euro 60, biglietti qui www.eventbrite.it/e/biglietti-lunario-corso-di-cucina-616424772087). Infine martedì 19 dicembre si prenderà la scena il Pandolce genovese basso con la pasticciera Anna Ramò che dalle 18.30 alle 20.30 svelerà tutti i trucchi per arrivare a un risultato perfetto da portare sulla tavola di Natale. (costo euro 45, biglietti su www.eventbrite.it/e/biglietti-pandolce-genovese-basso-758576742457).

Le Feste del MOG non finiscono qui: infatti le Cucine, la Vineria, l’Ostaia de Zena, la Birreria e la Spiriteria della Corte resteranno aperti durante tutte le festività (ad eccezione del 25 e 26 dicembre e del 1 gennaio), compresa la notte di Capodannodove prenderà vita una serata nello spirito di massima libertà che contraddistingue il MOG. Ci si incontra, si sceglie di consumare quel che si vuole (eccezion fatta per l’Ostaia che proporrà un menù apposito) e si potrà brindare insieme fino alle due (cin cin di mezzanotte compreso, naturalmente).