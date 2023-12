Muro pericolante in via Val Trebbia, iniziata la posa dei cubi di cemento di sostegno: riapertura entro gennaio

Genova. Dopo l’arrivo nei giorni scorsi, è iniziata la posa definitiva dei cubi di cemento che andranno a sorreggere il muro pericolante in via Val Trebbia, a Sant’Eusebio, di cui una sezione è stata considerata pericolante lo scorso 18 ottobre, tanto da far chiudere la strada al traffico veicolare con relativi disagi per i residenti.

Questa operazione renderà quindi possibile la riapertura della strada che avverrà entro gennaio a senso unico alternato. Lo scorso 6 dicembre, durante l’assemblea pubblica indetta dalla rete associativa del quartiere, lo stesso presidente del Municipio Maurizio Uremassi, aveva comunicato l’intenzione dell’amministrazione di arrivare a questo risultato entro la riaperture delle scuole post festività.

Nel frattempo, nei prossimi mesi, dovrebbe partire il cantiere per sistemare il crollo dello stesso muro avvenuto più a valle: dopo più di due anni, infatti, lo stallo legato alla responsabilità della ricostruzione pare essere stato risolto, e il progetto di rifacimento dovrebbe essere “messo a terra” prossimamente. Per il muro pericolante, invece, l’iter burocratico è solo all’inizio.