Multata sul bus per l’abbonamento scaduto prende a calci il verificatore: denunciata

Genova. Aveva l’abbonamento Citypass Amt scaduto e quando il verificatore Amt le ha fatto la multa lei ha reagito prendendolo a calci. il dipendente è riuscito a parare i colpi finché la donna non è scesa dal mezzo e si è allontanata. A darne notizia è il sindacato Orsa tpl di Genova.

E’ successo ieri pomeriggio intorno alle 17 sul bus della linea 13 all’altezza di piazzale Resasco a Staglieno. Sul posto sono intervenute anche le forze dell’ordine ma la donna si era già allontanata. Oggi la donna è stata denunciata per violenza e minaccia a pubblico ufficiale dallo stesso verificatore, a cui sono stati refertati in pronto soccorso alcuni giorni di prognosi.

“Essere aggrediti mentre si lavora non è accettabile – ribadisce il sindacato Orsa tpl in una nota – tanto si è fatto, ma evidentemente bisogna fare di più. La sensazione è che non si percepisca la gravità di un’aggressione a pubblico ufficiale, per la quale è prevista una pena da 6 mesi a 5 anni. Invitiamo pertanto il Comune ed Amt a partire da qui, con una campagna che possa informare con precisione sui rischi di questi eventi a bordo dei mezzi”.