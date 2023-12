Morto precipitando da un muretto nel Bisagno: domani l’autopsia sul corpo di Franklin Jair Choez Moreira

Genova. Sarà eseguita domani l’autopsia sul corpo di Franklin Jair Choez Moreira, il barman 27enne morto la mattina di Santo Stefano dopo essere precipitato dal muretto di Corso Galliera che affaccia sul torrente Bisagno.

Il sostituto procuratore Stefano Puppo ha accolto così l’istanza presentata ieri dai genitori del ragazzo tramite gli avvocati Paolo De Bellis e Paola Rossi. L’incarico è stato affidato al medico legale Sara Lo Pinto, la stessa che aveva esaminato il corpo senza vita del ragazzo nel greto del torrente la mattina della tragedia. L’autopsia dovrà accertare le esatte cause della morte ma anche se il ragazzo aveva assunto alcol o sostanze stupefacenti. O se sia stato colpito da un malore improvviso.

Per il resto le immagini della telecamera di sorveglianza che ha ripreso la caduta esclude, come già detto, la presenza di terze persone. La sera di Natale Choez Moreira, che lavorava all’Old Wild West di corso Sardegna, era uscito con i colleghi di lavoro per andare a ballare al Makò. Un amico, all’alba, intorno alle 6, lo aveva lasciato poco distante da casa. Lo stesso ha detto ai genitori che Franklin non era ubriaco. Poi la decisione inspiegabile di salire sul quel muretto dove ha perso l’equilibrio precipitando per circa 8 metri.