Morto precipitando nel greto del Bisagno, i genitori di Franklin Choez Moreira non si danno pace e chiedono alla Procura: “Fate l’autopsia”

Genova. Una morte assurda che lascia sconvolti amici e famigliari quella del 27enne Franklin Jair Choez Moreira, precipitato all’alba di ieri dal muretto che da corso Galliera si affaccia sul greto del Bisagno. Un’altezza di circa 8 metri e la sfortuna di non aver trovato arbusti che abbiano attutito la caduta.

A trovare il corpo del ragazzo, poco prima delle nove era stato un passante ma quando i soccorritori sono arrivati sul posto con l’automedica del 118 e i vigili del fuoco per il giovane non c’era più nulla da fare. La morte probabilmente risale a qualche ora prima. La sera di Natale Franklin, che lavorava come restaurant manager all’Old Wild West di corso Sardegna, era uscito con i colleghi di lavoro per andare a ballare al Makò. Un amico, all’alba, intorno alle 6, lo aveva lasciato poco distante dal luogo in cui è avvenuta la tragedia.

Non si sa cosa sia successo esattamente. Franklin stava tornando a casa, in vico Ansaldo, dall’altra parte del fiume, dove viveva con i genitori. Forse si è sentito poco bene e ha avuto la necessità di espletare alcuni bisogni, come dimostrerebbero i pantaloni abbassati con cui è stato trovato il corpo, ma non è escluso che i pantaloni siano rimasti invece impigliati a qualcosa durante la caduta. La telecamera di sorveglianza che ha ripreso la drammatica scena mostra solo una figura chi si toglie la giacca, si arrampica sul parapetto e si gira di spalle, perdendo l’equilibrio subito dopo.

Non ci sono altre persone intorno, il che ha fatto escludere ai poliziotti delle volanti, che hanno immediatamente visionato i filmati, che si sia trattato di un’aggressione o di una lite finita male.

Il pm Stefano Puppo, informato dagli agenti diretti da Maria Teresa Canessa e dai colleghi della polizia scientifica, ad oggi ha escluso di disporre l’autopsia non ravvisando alcun possibile reato, ma i genitori del ragazzo sono disperati e voglio capire cosa possa essere successo.

Per questo, tramite gli avvocati Paolo De Bellis e Paola Rossi, hanno presentato istanza alla Procura affinché vengano svolti gli accertamenti autoptici. Non solo, il papà e la mamma di Franklin hanno anche chiesto di poter vedere il video della caduta, ma al momento questo non è possibile anche perché nessun fascicolo è stato ancora formalmente aperto.

Dopo il diploma all’istituto alberghiero Marco Polo Franklin aveva cominciato a lavorare in alberghi e ristoranti. Per tre anni aveva fatto la stagione estiva preparando cocktail nello stabilimento balneare del prestigioso hotel Palace di Santa Margherita ligure dove la direttrice lo ricorda come un ragazzo capace e professionale.

D’altronde, che amasse il suo lavoro lo dimostrano anche le foto del suo profilo instagram dove Franklin si fotografa fiero e impeccabile prima del turno e immortala anche le sue creazioni: cocktail eleganti ed esteticamente perfetti. Poi ci sono le altre passioni: i viaggi, le escursioni e la fotografia. Aveva anche creato degli account specifici, uno dedicato al lavoro e uno proprio dedicato alle foto dei suoi viaggi.

Aveva deciso di andare a ballare nella serata libera dal locale, il 25 dicembre. Una serata di spensieratezza e allegria che si è trasformata in una tragedia. Il ragazzo che l’ha accompagnato vicino a casa ha detto ai genitori che avevano fatto serata ma Franklin non era ubriaco. Per questo i genitori chiedono che vengano svolti gli accertamenti.