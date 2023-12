Morto di freddo su una panchina, don Giacomo Martino: “Non basta la carità, serve condivision”

Genova. “Maledetta indifferenza”. Bastano queste due parole a far capire lo stato d’animo di don Giacomo Martino, responsabile diocesano di Migrantes Genova, dopo la morte per ipotermia di Seydou Diallo. Il sacerdote, parlando con l’agenzia Dire, prende spunto dalle parole dell’assessore comunale alle Politiche sociali, Lorenza Rosso, che invita a migliorare i servizi dell’educativa di strada perché i posti per rispondere all’emergenza freddo in città ci sono. “La vera educativa di strada – aggiunge don Martino – deve cominciare da chi le strade le frequenta entrando e uscendo dalla propria casa. Siamo noi che dobbiamo essere educati a guardare al senza fissa dimora come a una vera domanda esistenziale sul perché lui è per strada e io no. Questa domanda deve, nell’educativa di strada di chi invece ha la fissa dimora, generare un vero e proprio desiderio di condivisione“.

Insomma, prosegue, “non un semplice atto di carità verso il poveretto, ma la voglia di stare, di rimanere, di abitare anche solo per cinque minuti quella strada con chi la abita sdraiato dentro ai cartoni per ripararsi dal vento invernale”. Poveri ed emarginati sono il pane quotidiano del sacerdote. “Il modo in cui si sta con il povero deve partire non dalla nostra superiorità, ma dai suoi bisogni- sostiene don Martino- il povero è persona con tutta la dignità che gli deve essere riconosciuta, indipendentemente dal suo abito sporco o la tosse che lo perseguita”.

Poi, indirettamente, prova a dare una risposta anche alle tante domande lasciate in sospeso dall’ex moglie di Seydou Diallo. “Questa dignità è accompagnata, spesso, da una personale e intoccabile visione del mondo. Se qualcuno muore per strada, non dobbiamo dare la caccia al responsabile. Qualcuno di loro sceglie di non frequentare dormitori puzzolenti o comunque preferisce non relazionarsi con tante persone. Preferisce la relazione con il freddo. E nessuno deve obbligarlo a fare una scelta diversa”. Per il sacerdote, “la gestione della povertà deve partire, quindi, dalla nostra ricchezza. Ricchezza di stabilità, ricchezza di posizione sociale, ricchezza che, se non condivisa, è sempre disonesta. Il responsabile della morte per assideramento è chiunque passi senza guardare o fermarsi, come i personaggi della parabola del buon Samaritano”.