Morto di freddo a Genova, don Giacomo Martino al sindaco Bucci: “Sostenga il nuovo dormitorio di Oregina”

Genova. “Non cera, ma opere di bene”. Potrebbe essere parafrasato così l’appello al sindaco di Genova, Marco Bucci, di monsignor Giacomo Martino, responsabile diocesano di Migrantes, cappellano del carcere di Pontedecimo e parroco delle quattro chiese di Oregina, che chiede al primo cittadino un sostegno economico per il nuovo dormitorio che inaugurerà lunedì prossimo a San Tommaso. Oltre a San Tommaso, Santa Caterina e Nostra Signora della Provvidenza, il sacerdote dal 3 dicembre è anche ufficialmente parroco e rettore di Nostra Signora di Loreto, anche noto come Santuario di Oregina.

Ed è proprio qui che, come da tradizione, domenica prossima il sindaco o un suo rappresentante dovrebbe recarsi “in pellegrinaggio” per la cerimonia dello scioglimento del voto alla Madonna fatto nel 1746 dalla Repubblica di Genova per chiedere la cacciata degli austriaci. “E tradizione vorrebbe che il sindaco ogni anno donasse 400 chili di cera- racconta don Martino all’agenzia Dire – anche se è da anni che questo dono non viene rinnovato e che, anzi, è la stessa parrocchia a donare al sindaco il cero per sciogliere, mi permetto di fare un appello a Bucci: quest’anno rinnovi la donazione, ma non con tutta quella cera. Ci doni l’equivalente in denaro per sostenere il nuovo dormitorio per senza fissa dimora (qui l’articolo di Genova24 sul nuovo dormitorio), gestito dalle quattro parrocchie di Oregina, e che inaugureremo lunedì 11 dicembre a San Tommaso”.

La data del 10 dicembre è stata scelta perché è nella notte tra il 9 e il 10 dicembre di quello stesso anno che frate Candido Giusso, guardiano del santuario, ebbe la visione della Madonna con un serpente ai piedi e, di fronte a lei, santa Caterina da Genova inginocchiata in atteggiamento di supplica: questa visione fu interpretata dal senato genovese come segno dell’intercessione della Madonna a protezione della città.

Nell’occasione, ogni anno, si commemora anche il 10 dicembre del 1847 quando sul sagrato del santuario, proprio per la cerimonia dello scioglimento del voto, venne eseguito e cantato per la prima volta dalla Filarmonica Sestrese “Il canto degli italiani”, scritto e composto dai genovesi Goffredo Mameli e Michele Novaro, poi diventato l’Inno nazionale. Il prelato ha già fatto i conti per la donazione: “Ho visto che la cera costa 6,45 euro al chilo, per 400 chili fanno 2.580 euro”.

Un aiuto concreto, ma anche un atto che potrebbe diventare ancor più simbolico dopo la notizia della morte di Seydou Diallo. “Sono certo che il primo cittadino saprà fare la sua parte per dare un segno di accoglienza e restituzione a chi non ha nulla. Sarà un dormitorio a misura d’uomo- spiega don Martino- un luogo in cui ciascuno avrà il proprio letto e pasto caldo, per questi mesi di freddo. Con posti fissi, senza doversi preoccupare di turnare”.

Insomma, esorta, “la ‘restituzione medioevale’ dei 400 chili di cera sia definitivamente sostituita dall’equivalente offerta per l’iniziativa di questo dormitorio che non ha voluto entrare nelle fila istituzionali dei dormitori a turnazione, ma diventa un vero e proprio luogo d’incontro e famiglia allargata in cui viene restituita la dignità a chi non possiede altro”. Il sacerdote si dice certo che domenica prossima, nell’incontro col sindaco a fine Messa, “questa iniziativa di restituzione concreta possa diventare l’inizio di una nuova tradizione di vicinanza e condivisione con la parte più fragile e quindi più bella della nostra città”.