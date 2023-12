Morosità incolpevole, Regione Liguria stanzia 300 mila euro. Scajola: “Supporto concreto”

Genova. Ammonta a 300mila euro lo stanziamento approvato dalla Giunta Regionale, su proposta dell’assessore alle Politiche abitative ed Edilizia Marco Scajola, come sostegno alla morosità incolpevole.I fondi sono ripartiti tra le quattro Arte del territorio ligure (Imperia, Savona, Genova e La Spezia) e andranno a dare un supporto agli assegnatari che sono in difficoltà nei pagamenti del canone di locazione e dei servizi accessori.

Tra le possibili cause di morosità incolpevole rientrano: disoccupazione, malattia e altre motivazioni valutabili di volta in volta dall’apposita Commissione istituita all’interno delle Arte.

“Anche quest’anno stanziamo queste importanti risorse per sostenere chi è più in difficoltà – spiega l’assessore regionale Marco Scajola -. 300mila euro per dare supporto a chi ha perso lavoro o ha subito una grave mancanza e non riesce a pagarsi le spese. Oltre agli imponenti lavori strutturali che stiamo portando avanti da Ventimiglia a Sarzana in materia di edilizia popolare, proseguiamo dunque nelle buone pratiche messe in campo dalla nostra amministrazione regionale”.