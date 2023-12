Monza-Genoa: l’arbitro sarà Giuseppe Collu, al Var Irrati

Genova. Così come Perenzoni per la Sampdoria, anche per l’arbitro Giuseppe Collu sarà la prima volta con il Genoa. Il fischietto di Cagliari dirigerà infatti il match contro il Monza, in programma domenica (ore 15) all’U-Power.

Colli sarà coadiuvato dagli assistenti Daniele Bindoni e Alberto Tegoni, in rappresentanza dell’A.I.A. di Venezia e dell’A.I.A. di Milano. Quarto uomo sarà Rosario Abisso di Palermo. Il Var invece è stato assegnato a Massimiliano Irrati di Pistoia, con la collaborazione di Gianpiero Miele della sezione di Nola.

Come detto sarà il primo incrocio tra Collu e la prima squadra del Genoa, l’arbitro sardo infatti ha arbitrato soltanto la Primavera in tre occasioni, l’ultima a dicembre del 2022, sulla panchina non sedeva più Gilardino, passato proprio in quel momento in prima squadra, bensì Luca Ferro, allora allenatore ad interim dei giovani Grifoni.