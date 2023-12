Monza-Genoa, i club Acg organizzano 14 pulmann

Genova. L’Associazione club genoani comunica quali sono i club affiliati che organizzano pullman per Monza: Oregina 1; Figgi Do Zena 2; Supporters Academy dei Figgi do Zena 1; Amt 1; 1893 1; 7 Settembre 1; Grifone Inside insieme a Pedegoli e Priaruggia 1; Croce D’oro Sampierdarena 1; Pra’ 1; Campomorone 1; Fontanabuona e Riva Trigoso 1; Camogli insieme a Di Padre in Figlio 1; Serra Ricco’ 1.

Curiosità: per più trent’anni Monza-Genoa della Serie B 1988/89 è stata la partita più vista allo stadio Brianteo con 14.142 spettatori, in gran parte genoani. Lo riporta la stessa società lombarda sul sito ufficiale.

Solo tre partite di Serie A dell’anno scorso e il Trofeo Berlusconi dell’8 agosto 2023 hanno superato quella cifra anche grazie all’ampliamento che ha portato la capienza a circa 17 mila posti.