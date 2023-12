Doppio incidente a Molassana: pedone investito e schianto auto-scooter in via Piacenza

Genova. Un pedone investito e uno scontro tra un’auto e uno scooter in poco più di un’ora in via Piacenza, a Molassana. Gli incidenti si sono verificati poco dopo le 14 all’altezza del civico 70 e intorno alle 15 all’altezza del ponte Feritore.

In entrambi i casi sono intervenuti sul posto gli agenti della Polizia Locale, che hanno effettuato i rilievi. Nel caso di quello avvenuto all’altezza del civico 70 il ferito, un quarantenne investito da un’auto, è stato soccorso dalla Pubblica Assistenza Molassana e accompagnato all’ospedale Galliera in codice giallo.

Nel secondo caso a restare ferita è stata una giovane donna che stava percorrendo via Piacenza con lo scooter e si è scontrata con un’auto. Nell’urto è caduta sull’asfalto battendo la testa, ed è stata soccorsa dalla Croce Blu di Castelletto e portata in ospedale in codice giallo.

Sempre in via Piacenza, e sempre nello stesso orario, l’ambulanza era intervenuta anche per un cinquantenne scontrato da un’auto. In questo caso l’esito è stato fortunatamente non grave: l’uomo è stato medicato sul posto dal personale della Croce Verde San Gottardo e ha rifiutato il trasporto in ospedale.

Inevitabile qualche ripercussione al traffico, con code e rallentamenti per consentire i soccorsi e i rilievi.