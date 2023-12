Missili dei ribelli Houti contro due navi Msc nel Mar Rosso, incendio a bordo della Palatium III

Genova. Il gruppo ribelle yemenita Houti, ha sparato alcuni missili antiship contro due portacontainer Msc in navigazione nel Mar Rosso.

A essere colpite, secondo quanto riportato da media panarabi che citano la società britannica di sicurezza navale Ambrey, sono la Palatium III di proprietà di Msc ma noleggiata dalla compagnia genovese Ignazio Messina, e la Msc Alanya.

La Palatium III si trovava in navigazione nello stretto di Bab el-Mandeb diretta a Jeddah in Arabia Saudita. Dalle prime informazioni risulta che sulla nave sia scoppiato un incendio a bordo ma non risultano al momento feriti. Il rogo è stato spento.

L’attacco 30 miglia a Sud Est del port di Mocha, in Yemen appunto, come risulta dal portale sugli incidenti dell’Ukmto (United Kingdom Maritime Trade Operations) Meno dettagli per quanto riguarda l’attacco all’Alanya, anch’essa proveniente dall’Oman e diretta a Jeddah.

Le compagnie non hanno ancora rilasciato alcuna dichiarazione ufficiale.

Sono stati i terroristi Huthi, filo sciiti, sostenuti dall’Iran, a rivendicare l’attacco. Nelle ultime settimane hanno aumentato la pressione sulle navi che portano beni e materiale allo stato di Israele prendendo di mira soprattutto le navi commerciali. Anche Maersk e Hapag-Lloyd hanno subito attacchi negli ultimi giorni.

Gli Houthi affermano che i loro attacchi mirano a porre fine all’offensiva aerea e terrestre di Israele contro la Striscia di Gaza nella guerra contro Hamas.