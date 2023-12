Migranti, la Geo Barents ha attraccato a Genova: 36 uomini salvati da un naufragio, nessun minorenne

Genova. Ha attraccato a Ponte Doria intorno alle 8.30, leggermente in anticipo sulla tabella di marcia, la Geo Barents, nave safe and rescue di Medici Senza Frontiere. Lo scavo è stato destinato dal Viminale al porto di Genova dopo il salvataggio, martedì sera, di 36 persone, tutti uomini adulti prevalentemente provenienti dal Bangladesh, da un’imbarcazione in difficoltà al largo delle coste della Libia, in acque internazionali.

Sul posto, tra gli altri, anche la Croce Bianca Genovese – che a Genova gestisce l’hub di accoglienza a Voltri – per un servizio di assistenza e di mediazione culturale. Ma al lavoro anche forze dell’ordine e vigili del fuoco, Croce Rossa, Anpas, il personale della Asl, medici e infermieri dell’ospedale San Martino. Allestiti gazebo e tendoni. La Protezione civile ha già reperito indumenti utili: tute, scarpe e mutande.

Lo sbarco è previsto per le 11, hanno fatto sapere dalla prefettura, dopo che saranno saliti a bordo saranno come di consueto i tecnici dell’Usmaf, l’organo che si occupa di sanità marittima.

La profilassi sarà quella standard. I migranti faranno la doccia, riceveranno vestiti nuovi e puliti, saranno sottoposti a fotosegnalazione da parte della questura e a una visita medica, chi ne avrà bisogno farà il trattamento anti-scabbia. Quindi mangeranno sul posto e saliranno tutti sui pullman che li porteranno fuori regione, in Piemonte. Nessuno si fermerà in Liguria.

Non sono segnalate particolari criticità sanitarie quindi le operazioni dovrebbero svolgersi celermente anche considerata l’assenza minori a bordo.

Ancora una volta da Medici Senza Frontiere hanno contestato la decisione del governo italiano di assegnare il porto di Genova, una meta considerata “ingiustificatamente distante” dalla zona del salvataggio.

L’ultimo sbarco della nave norvegese di Medici Senza Frontiere a Genova risale al mese di ottobre: 63 migranti erano arrivati in città e 19 erano stati accolti nell’hub di Voltri, dove attualmente sono ospitate circa 40 persone e si sta ultimando la predisposizione dei moduli abitativi.