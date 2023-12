Migranti, a Voltri i container del “caso Rivarolo”: saranno utilizzati al posto delle tende

Genova. Ci sono voluti due mesi ma alla fine i container adibiti a moduli abitativi che si trovavano parcheggiati in via Negrotto Cambiaso a Rivarolo – al centro delle polemiche sulla proprietà del terreno, di una ex collaboratrice dell’assessora comunale al Sociale Lorenza Rosso – saranno utilizzati per ospitare i migranti alloggiati nel centro di accoglienza allestito da settembre a Voltri, negli ex cantieri Costaguta, e gestito dalla Croce Bianca Genovese.

Il centro, soprannominato “tendopoli” perché costituito appunto da una serie di tendoni che con le temperature rigide degli ultimi giorni non erano confortevoli né per gli ospiti né per gli operatori. Questo nonostante le tende fossero state sistemate dentro ai capannoni dei cantieri e fossero dotate di stufette. Anche perché i servizi igienici si trovavano all’esterno.

L’iter di trasferimento, di cui si era iniziato a parlare alla fine di settembre per evitare che quei container restassero inutilizzati, è stato completato nella giornata di oggi, giovedì 7 dicembre. “Una complessa operazione, gestita interamente dalla prefettura di Genova con la massima celerità possibile – dicono dalla Croce Bianca Genovese – e che si è articolata attraverso il disassemblaggio, il posizionamento su tir, il trasporto notturno e, infine, la collocazione presso l’hub di Voltri”.

Una svolta nel collo di bottiglia burocratico che si era creato nella vicenda (i container erano stati presi in affitto dalle Misericordie, che li avrebbero gestiti per ospitare minori stranieri non accompagnati, partita gestita dal Comune, mentre le carte in tavola sono cambiate con la diversa destinazione delle strutture, adibite a Cas e quindi in carico alla prefettura) è arrivata con l’arrivo a Genova della nuova prefetta Cinzia Teresa Torraco.

I moduli trasportati sono stati complessivamente 16, suddivisi in 13 unità abitative e ulteriori 3 di servizio. Oggi i migranti presenti a Voltri nella ex tendopoli sono 46, tutti uomini e adulti. Si tratta di un numero in continuo cambiamento visto che l’hub è un centro di passaggio. Dall’apertura il ricambio dei profughi è stato totale.

I container non sono immediatamente abitabili. “Proseguono le opere di allaccio alle reti idriche, elettriche e fognarie al fine di rendere i moduli agibili nel più breve tempo possibile riducendo al minimo i disagi”, dicono dalla Croce Bianca.

Martedì scorso il tema era approdato in consiglio comunale. La consigliera del Pd Donatella Alfonso aveva chiesto aggiornamenti alla giunta Bucci ma l’assessora Rosso aveva risposto che il Comune non era in alcun modo più coinvolto nella vicenda.

Il caso sarebbe presto arrivato anche a Roma: il segretario nazionale di Sinistra Italiana e deputato Nicola Fratoianni aveva annunciato un’interrogazione parlamentare sul tema.