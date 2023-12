Migrante trovato morto in una galleria ferroviaria, indagini in corso e treni in tilt

Taggia. Intorno alla 1.30 di stanotte il corpo di un uomo è stato trovato all’interno della prima galleria ferroviaria dopo la stazione di Taggia in direzione Genova.

Come riportato da Riviera24, potrebbe trattarsi di un migrante e non è ancora chiaro se sia stato investito in quel punto o in un altro tratto e poi trascinato lì dal treno.

Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco del distaccamento di Sanremo, la polizia e il medico legale. Accertamenti sono in corso per ricostruire l’accaduto.

Subito dopo il ritrovamento la circolazione è stata sospesa tra Imperia e Taggia Arma. Ad ora il traffico ferroviario è fortemente rallentato e viene regolato tramite l’utilizzo di un unico binario. E’ ancora in corso l’intervento dell’autorità giudiziaria.

I treni Intercity e Regionali possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 80 minuti. I treni Intercity possono subire cancellazioni. I treni Regionali possono subire limitazioni di percorso. Il treno IC 655 Ventimiglia-Milano Centrale oggi è cancellato. I passeggeri possono utilizzare il treno R 3019 Ventimiglia-Milano Centrale.