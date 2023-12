Liguria. Un promontorio anticiclonico posizionato sul Mediterraneo occidentale e sulla penisola Iberica garantisce una chiusura di settimana stabile ed in prevalenza soleggiata. All’inizio della prossima settimana correnti umide occidentali determineranno un aumento della nuvolosità con anche qualche locale fenomeno.

Secondo il Centro Limet, oggi domenica 10 dicembre avremo una mattinata con cieli pressoché sereni sull’intero territorio regionale. Nel corso del pomeriggio estese velature solcheranno i cieli, mentre in serata è atteso un progressivo aumento della nuvolosità bassa ad iniziare dal settore costiero centro-orientale.

Venti inizialmente deboli o moderati settentrionali, rinforzi fino a tesi sul settore centrale. Nel pomeriggio rotazione a sud, in serata ventilazione moderata/tesa da sud-est sul centro-levante. Mare mosso, fino a molto mosso al largo e sul levante. Temperature in deciso aumento: sulla costa minime tra 5 e 11 gradi, massime tra 13 e 18 gradi; all’interno minime tra -2 e 8 gradi, massime tra 8 e 14 gradi (collina e fondovalle).

Lunedì 11 dicembre nuvolosità irregolare sul centro-levante regionale, nel corso della giornata non si escludono pioviggini o deboli piovaschi associati in prossimità dei rilievi montuosi. A ponente tempo asciutto con transito di velature in un contesto prevalentemente soleggiato.

Venti deboli o moderati a rotazione ciclonica, possibili rinforzi fino a tesi sul centro-levante. Mare mosso, fino a molto mosso al largo e sul levante. Temperature minime in aumento, massime stazionarie od in lieve calo.

Martedì 12 dicembre molte nubi sull’intera regione, in giornata pioviggini o deboli piovaschi interesseranno il settore centro-orientale.

Temperature minime in ulteriore lieve aumento, massime generalmente stazionarie.