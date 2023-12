Genova. Alta pressione e bel tempo su tutta la Liguria almeno fino a lunedì 18 dicembre. Questa la situazione meteo secondo le previsioni del centro meteo Limet per Genova e per la nostra regione nelle prossime ore e per i prossimi giorni.

Oggi, sabato 16 dicembre, cielo sereno ovunque a parte qualche banco di nebbia al mattino nelle vallate più interne, in via di dissoluzione. Venti deboli o moderati settentrionali. Mare poco mosso sotto costa, mosso al largo. Temperature minime in leggero calo, massime stazionarie: saranno comprese sulla costa tra 7 e 18 gradi, nell’interno tra -1 e 12.

Domani, domenica 17 dicembre, ancora sereno su tutta la regione. Venti deboli settentrionali, mare quasi calmo o poco mosso e temperature in aumento, specie sui crinali e nelle aree interne.

Per lunedì 18 dicembre sereno ovunque. Venti deboli e temperature miti.