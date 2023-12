Liguria. Una perturbazione nord-atlantica lambisce la nostra regione portando qualche pioggia specie sul centro-Levante. Il Limet, Associazione ligure di meteorologia, avvisa di vento teso da Libeccio al largo con rinforzi fino a burrasca forte nel pomeriggio.

Stamattina cielo nuvoloso o molto nuvoloso ovunque con possibili rovesci al più di moderata intensità nel tratto compreso tra il genovese e lo spezzino e relativo entroterra. Nel corso del pomeriggio si faranno spazio le schiarite a partire da Ponente.

Venti tesi dai quadranti meridionali in rinforzo nel pomeriggio e saranno forti soprattutto sull’imperiese. Burrasca forte di Libeccio al largo e di conseguenza mare

molto mosso in aumento ad agitato.

Temperature in calo sulla costa minima tra +3 e +9° C, nell’entroterra tra -2° C (fondovalle a Levante) e +10° C. Massime sulla costa tra +11 e +14° C, nell’interno tra +7 e +10° C.

Giovedì 14 dicembre sereno o poco nuvoloso su tutta la regione, venti moderati dai quadranti settentrionali, mare in graduale scaduta e temperature stazionarie.

Venerdì 15 dicembre sereno o poco nuvoloso.