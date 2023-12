Liguria. Perdura il richiamo meridionale che porta alla formazione di nubi basse diffuse lungo tutta la regione, in particolar modo sul settore centro-orientale della regione; più soleggiato il Ponente ligure. Secondo il Limet, Associazione ligure di meteorologia, oggi si passerà da poco nuvoloso a nuvoloso in mattinata su tutta la regione; non è esclusa la possibilità di qualche breve pioggia debole laddove le nubi sono più compatte, prevalentemente sul centro. Nel pomeriggio e in serata aumento della nuvolosità un po’ ovunque, con locali precipitazioni deboli su genovesato e Tigullio orientale.

Venti deboli al suolo, che già dalla mattinata ruoteranno dai quadranti settentrionali sul genovesato e sul Ponente, mentre perdurerà una componente meridionale (sud-est) sul Tigullio e sullo spezzino. Venti in quota deboli o moderati provenienti invece da Sud, che manterranno le nubi sopra la Liguria

Mare poco mosso ovunque.

Temperature minime in leggero calo sullo spezzino interno, stazionarie altrove sulla costa tra +0 e +14° C, nell’interno tra 0 e +8° C; massime in calo sui versanti padani di Ponente, in leggero aumento sullo spezzino, stazionarie altrove sulla costa tra +12 e +15°C, nell’interno tra +5 e +12° C.

Giovedì 28 dicembre aumento della nuvolosità su tutta la regione, con probabili deboli piovaschi sul centro e Tigullio. Da poco nuvoloso a nuvoloso a Ponente. Venti moderati da Sud-Ovest, fino a forti davanti a Capo Mele. Mare poco mosso. Temperature tendenzialmente stazionarie.

Venerdì 29 dicembre l’aumento di umidità in quota favorirà la formazione di precipitazioni deboli o moderate sui settori centrali ed orientali.