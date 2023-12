Liguria. Deboli correnti umide dai sud interesseranno la nostra regione nei prossimi giorni. Avremo quindi, secondo le previsioni del centro meteo Limet, molte nubi e qualche pioviggine.

Oggi, lunedì 11 dicembre, molte nubi da Savona verso levante ma senza precipitazioni. Tempo più soleggiato su imperiese e Alpi Liguri. Nel pomeriggio ulteriore aumento della nuvolosità sul centro-levante con possibilità per isolate pioviggini. Sempre tempo asciutto a ponente di Savona. Venti deboli o moderati a rotazione ciclonica, da sud-est a levante e da nord-est a ponente. Locali rinforzi in serata sul centro-levante. Mare mosso, fino a molto mosso al largo e sul levante. Temperature minime in aumento, massime stazionarie o in calo lungo le coste: saranno comprese sulla costa tra 7 e 16 gradi, nell’interno tra -1 e 14.

Domani, martedì 12 dicembre, da Savona verso levante giornata uggiosa con possibili pioviggini a tratti. Su imperiese e Alpi Liguri tempo più asciutto con anche delle schiarite. Venti deboli o moderati a rotazione ciclonica, possibili rinforzi fino a tesi sul centro-levante. Mare mosso, fino a molto mosso al largo e sul levante. Temperature: minime in aumento, massime stazionarie.

Per mercoledì 13 dicembre è attesa una prima parte di giornata con molte nubi e qualche debole precipitazione sul centro-levante. Tempo più asciutto a ponente. Graduale miglioramento dal pomeriggio. Temperature stazionarie o in lieve aumento nelle massime.