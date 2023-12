Genova. Ancora nubi basse sulla maggior parte della Liguria con deboli precipitazioni sparse, in intensificazione in serata sul settore centrale per una corrente umida dall’Atlantico e per il transito di un fronte a Nord delle Alpi. Questa la situazione meteo sulla nostra regione, ecco le previsioni del tempo del Centro Meteo Limet per le prossime ore e i prossimi giorni.

Oggi, giovedì 28 dicembre, in mattinata nubi sparse a ponente e nell’interno, coperto sui versanti costieri con deboli precipitazioni associate, in particolare sul genovesato e sul Tigullio. Nel pomeriggio aumento della copertura nuvolosa a ponente, e dalla serata intensificazione delle precipitazioni a carattere di rovescio fino a moderato sul settore centrale e a levante.

Venti moderati di Libeccio su tutta la regione a eccezione dell’estremo levante, dove soffierà un debole Scirocco; in rinforzo nel pomeriggio davanti a Capo Mele, fino a forte. Mare poco mosso ovunque, fino a mosso sul Tigullio. Temperature comprese tra 11 e 14 gradi sulla costa, tra 1 e 12 nell’interno.

Domani, venerdì 29 dicembre, continuano le deboli piogge sui settori centrale e orientale, in intensificazione dei fenomeni fino a moderati in serata sul levante. Nuvoloso a ponente Venti di Libeccio, moderati a levante, deboli altrove. Mare mosso al largo dell’Imperiese, poco mosso altrove, ma in crescita. Temperature tendenzialmente stazionarie.

Per sabato 30 dicembre si prevede ancora pioggia: una convergenza tra vento di Scirocco e Tramontana porta alla formazione di precipitazioni moderate sul settore centrale della Liguria e sul Tigullio.