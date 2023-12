Genova. Immacolata all’insegna del freddo, della pioggia e della neve nell’entroterra.

Venerdì 8 dicembre la prevista perturbazione attraverserà la Liguria, portando precipitazioni soprattutto tra su Genova e provincia e sul Golfo Paradiso, e nevicate nelle aree interne fino ai fondovalle lungo i versanti padani centro-occidentali, sopra i 400-500 metri su Savonese e Genovese lato costa, oltre i 1000 metri a levante e sull’Imperiese con quota neve in lieve rialzo nel pomeriggio.

Non si escludono fenomeni di gelicidio nelle vallate interne del Genovese ed interno levante. Nel pomeriggio fenomeni ovunque più blandi con quota neve in generale e lieve rialzo. In serata attenuazione delle piogge sotto costa, resterà qualche locale precipitazione anche nevosa sui versanti padani, ma in attenuazione nella successiva notte.Venti forti da nord specie in serata sul settore centro-occidentale della costa.

Le temperature sono in calo sul fronte delle massime, in aumento le minime. Sulla costa tra i 5 e gli 11 gradi, nell’interno tra -2 e 5 gradi.