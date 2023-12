Liguria. Il rinforzo temporaneo dell’alta pressione sul Mediterraneo Occidentale determina condizioni di tempo stabile in attesa di un nuovo passaggio perturbato previsto per il giorno dell’Immacolata. Secondo il Limet, Associazione ligure di meteorologia, oggi cielo sereno su gran parte della regione per tutto il giorno, salvo locali velature. I venti saranno deboli o al più moderati dai quadranti settentrionali. Mare mosso in graduale calo nel corso della giornata e temperature

stazionarie o in leggero calo le minime, sulla costa tra +2° e +7° C, nell’interno tra -4° e +2° C, massime in aumento sulla costa tra +9 e +13° C e nell’interno tra +3 e +8° C (collina e fondovalle).

Giovedì 7 dicembre sereno al mattino, velature in transito da Ponente nel pomeriggio. Venti a regime di brezza. Mare poco mosso. Temperature stazionarie.

Venerdì 8 dicembre, pur con una previsione ancora da confermare, tramontana in netto rinforzo su genovese e savonese. Nevicate moderate su Appennino centro-Occidentale. Il cielo sarà coperto su tutta la regione, pioggia prevista sin dal mattino su gran parte del settore costiero. Neve nell’entroterra di Genova, Savona e Imperia con quota neve dai 300 m. Temperature in calo ovunque.