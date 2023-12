Meloni, le critiche delle famiglie senza cura: “Nessun buono esempio, malati dimenticati”

Genova. “Lette le note stampa e ascoltare in video le parole della Premier On Giorgia Meloni serve sottolineare che chi vuol ergersi ad esempio positivo per la nazione deve dare corresponsione tra parole e fatti messi in opera”.

A dirlo in una nota stampa Marco Macrì, rappresentante delle famiglie senza cura: “Il 14 settembre del 2022 ho fermato e parlato con Meloni che era in rampa di lancio per essere eletta rimarcando come nella regione di centrodestra da sette anni governata da lei, Toti, Salvini e Berlusconi la regione spendesse in sport, sponsorizzazioni maglie di calcio, sovvenzionamento di reti TV locali e giornali ed eventi con personaggi aderenti a Mediaset ma non ci fossero le cure per migliaia di bambini disabili , le invalidità civili in tempi di legge minando il diritto allo studio dei minori”.

“Successivamente Report con un servizio evidenziava quanto raccontato e lo scrivente dopo aver fatto un esposto alla corte dei conti aveva ragione tanto che con due delibere il magistrato contabile intimava alla regione di non comprimere i diritti dei disabili. A capodanno la regione e il comune di Genova vedevano i libri contabili finire in procura per il servizio affidato a Mediaset – continua Macrì – Quest’anno ho fermato la premier al salone nautico ed ancora aspetto di essere richiamato. “. Pertanto, sentire la Premier ergersi a buon esempio quando lascia indietro famiglie con disabili senza cure , genitori senza screening prenatali (vedi Ettore morto di sma), lascia senza dedicata a te (misura tanto decantata da questo governo) due terzi degli aventi diritto in Italia di cui la metà circa con invalidi, anziani, disabili , malati rari o oncologici al suo interno lo trovo incoerente e discutibile. Se il centro destra é il primo a usare influencer, comunicazione e reti TV per mantenere lo status Quo e fa eventi con associazioni per persone disabili , malate rare o oncologiche aderenti al proprio pensiero politico e anzi ne candida qualche presidente di queste associazioni non é ipocrisia quella decantata dal palco?”